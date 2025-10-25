SSC Napoli – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Napoli – Inter, typy bukmacherskie
W sobotę odbędzie się spotkanie na szczycie w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Będzie to niezwykle ekscytujące starcie, ponieważ zmierzą się ze sobą obecny mistrz Włoch oraz wicemistrz. Azzurri obecnie prezentują się przeciętnie, natomiast ekipa Cristiana Chivu znalazła się na odpowiednich torach. Rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.
Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się po myśli obecnych mistrzów Italii. Mój typ: wygrana Napoli
Napoli – Inter, ostatnie wyniki
SSC Napoli znajduje się w dołku. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu podopiecznych Antonio Conte kończyło się dwoma zwycięstwami (2:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów i 2:1 z Genoą), a także aż trzema porażkami (1:2 z AC Milanem, 0:1 z Torino oraz 2:6 z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów).
Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie swoje ostatnie pięć oficjalnych spotkań (2:0 z Cagliari, 3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese, 1:0 z AS Romą oraz 4:0 z Royale Union w Lidze Mistrzów).
Napoli – Inter, historia
Rywalizacja pomiędzy Napoli a Inter Milan to jedno z bardziej zaciętych starć w Serie A — oba zespoły regularnie walczą o najwyższe cele, co przekłada się na emocjonujące mecze i dużą intensywność. W historii tych pojedynków Inter uzyskał znaczącą liczbę zwycięstw, choć Napoli również potrafiło przeciwstawiać się potentatowi z Mediolanu. W poprzednim sezonie obie potyczki pomiędzy nimi zakończyły się remisami 1:1, co podkreśla wyrównanie sił i rosnącą konkurencję między drużynami.
Napoli – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga 3.00.
Napoli – Inter, kto wygra?
Napoli – Inter, przewidywane składy
Napoli – Inter, transmisja meczu
Spotkanie SSC Napoli – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
