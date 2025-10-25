SSC Napoli – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

12:14, 25. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

SSC Napoli - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji Stadio Diego Armando Maradona już w sobotę (25 października) o godznie 18:00.

Scott McTominay
Obserwuj nas w
Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Napoli – Inter, typy bukmacherskie

W sobotę odbędzie się spotkanie na szczycie w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Będzie to niezwykle ekscytujące starcie, ponieważ zmierzą się ze sobą obecny mistrz Włoch oraz wicemistrz. Azzurri obecnie prezentują się przeciętnie, natomiast ekipa Cristiana Chivu znalazła się na odpowiednich torach. Rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się po myśli obecnych mistrzów Italii. Mój typ: wygrana Napoli

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
3.00
wygrana Napoli
Zagraj!
*Kursy z 25.10.2025 12⁚03 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj EL CLASICO, Ekstraklasę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Napoli – Inter, ostatnie wyniki

SSC Napoli znajduje się w dołku. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu podopiecznych Antonio Conte kończyło się dwoma zwycięstwami (2:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów i 2:1 z Genoą), a także aż trzema porażkami (1:2 z AC Milanem, 0:1 z Torino oraz 2:6 z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów).

Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie swoje ostatnie pięć oficjalnych spotkań (2:0 z Cagliari, 3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese, 1:0 z AS Romą oraz 4:0 z Royale Union w Lidze Mistrzów).

Napoli – Inter, historia

Rywalizacja pomiędzy Napoli a Inter Milan to jedno z bardziej zaciętych starć w Serie A — oba zespoły regularnie walczą o najwyższe cele, co przekłada się na emocjonujące mecze i dużą intensywność. W historii tych pojedynków Inter uzyskał znaczącą liczbę zwycięstw, choć Napoli również potrafiło przeciwstawiać się potentatowi z Mediolanu. W poprzednim sezonie obie potyczki pomiędzy nimi zakończyły się remisami 1:1, co podkreśla wyrównanie sił i rosnącą konkurencję między drużynami.

Napoli – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga 3.00.

SSC Napoli
Inter Mediolan
Kursy nie są obecnie dostępne.
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 12:09.

Napoli – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Napoli
  • remisem
  • wygraną Interu
  • wygraną Napoli 0%
  • remisem 0%
  • wygraną Interu 100%

1+ Votes

Napoli – Inter, przewidywane składy

Napoli – Inter, transmisja meczu

Spotkanie SSC Napoli – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.