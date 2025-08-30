SSC Napoli – Cagliari Calcio, typy bukmacherskie
SSC Napoli rozpoczęło nową kampanię ligową od zwycięstwa. Aktualni mistrzowie Włoch potwierdzili, że ich dobre wyniki w trakcie letnich sparingów nie były dziełem przypadku.
Cagliari Calcio natomiast w pierwszej serii gier Serie A podzieliło się punktami z Fiorentiną. Ogólnie Rossoblu zaprezentowali się dobrze na tle Toskańczyków, tworząc więcej sytuacji strzeleckich, a przede wszystkim oddając więcej strzałów.
Różne ambicje mają obie ekipy na nadchodzącą kampanię. Neapolitańczycy mają zamiar walczyć o najwyższe cele, podczas gdy wyspiarze dążą do jak najszybszego osiągnięcia odpowiedniej liczby punktów, by zapewnić sobie spokojną grę w lidze i utrzymanie ligowego bytu.
W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których grało Cagliari, obie drużyny zdobywały bramki. Można zatem rozważyć taki typ przy tworzeniu kuponu na sobotę. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, ostatnie wyniki
Zespół prowadzony przez Antonio Conte w pierwszej kolejce pokonał Sassuolo (1:0). Napoli zatem kontynuuje passę spotkań bez porażki u siebie. Ostatni raz Partenopei przegrało w roli gospodarza z Lazio (0:1), co miało miejsce jeszcze w grudniu minionego roku.
Rossoblu zaczęli natomiast nowy sezon ligowy od remisu z Fiorentiną (1:1). Na wyjazdach jednak Cagliari nie radzi sobie w ostatnich miesiącach dobrze. Tak naprawdę wygrało tylko z Hellas Werona (2:0) w kwietniu, mając na uwadze 10 ostatnich takich spotkań.. Ponadto same porażki i remisy.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, historia
W poprzedniej kampanii w bezpośrednich potyczkach między zespołami za każdym razem górą było Napoli. Partenopei u siebie wygrali 2:0, natomiast na wyjeździe 4:0. Ogólnie w czterech ostatnich takich spotkaniach Napoli było górą trzykrotnie.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem potyczki na Stadio Diego Armando Maradona są gospodarze. Wariant na zwycięstwo Napoli kształtuje się na poziomie 1.40. Remis wyceniono na 4.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Cagliari Calcio oszacowano na 8.30 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, kto wygra?
SSC Napoli – Cagliari Calcio, przewidywane składy
Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie mogą wystąpić Romelu Lukaku i Miguel Gutierrez. Każdy z wymienionych zmaga się z kontuzją. Realny scenariusz zakłada natomiast, że Kevin De Bruyne zadebiutuje w Serie A w meczu Napoli w roli gospodarza. Z kolei w szeregach drużyny dowodzonej przez Fabio Pisacane zabraknie Leonardo Pavolettiego i Nicoli Pintusa.
SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja meczu
Sobotnie spotkanie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu SSC Napoli – Cagliari będzie emitowana na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 2. Starcie zacznie się o godzinie 20:45. Rywalizację można też obejrzeć na platformie Polsat Box Go, stronie internetowej ElevenSport.pl i w usłudze Superbet TV.
