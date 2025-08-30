SSC Napoli – Cagliari Calcio: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

10:49, 30. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

SSC Napoli do nowej kampanii przystąpiło z zamiarem obrony mistrzostwa Włoch w sobotnim spotkaniu drugiej kolejki zagra z Cagliari Calcio. Sprawdź typy i kursy na mecz.

Stanislav Lobotka
fot. PressFocus Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

SSC Napoli – Cagliari Calcio, typy bukmacherskie

SSC Napoli rozpoczęło nową kampanię ligową od zwycięstwa. Aktualni mistrzowie Włoch potwierdzili, że ich dobre wyniki w trakcie letnich sparingów nie były dziełem przypadku.

Cagliari Calcio natomiast w pierwszej serii gier Serie A podzieliło się punktami z Fiorentiną. Ogólnie Rossoblu zaprezentowali się dobrze na tle Toskańczyków, tworząc więcej sytuacji strzeleckich, a przede wszystkim oddając więcej strzałów.

Różne ambicje mają obie ekipy na nadchodzącą kampanię. Neapolitańczycy mają zamiar walczyć o najwyższe cele, podczas gdy wyspiarze dążą do jak najszybszego osiągnięcia odpowiedniej liczby punktów, by zapewnić sobie spokojną grę w lidze i utrzymanie ligowego bytu.

W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których grało Cagliari, obie drużyny zdobywały bramki. Można zatem rozważyć taki typ przy tworzeniu kuponu na sobotę. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.

Luka Pawlik
Lukasz
Superbet
2.40
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę Superbet
*Kursy z 30.08.2025 10⁚26 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Antonio Conte w pierwszej kolejce pokonał Sassuolo (1:0). Napoli zatem kontynuuje passę spotkań bez porażki u siebie. Ostatni raz Partenopei przegrało w roli gospodarza z Lazio (0:1), co miało miejsce jeszcze w grudniu minionego roku.

Rossoblu zaczęli natomiast nowy sezon ligowy od remisu z Fiorentiną (1:1). Na wyjazdach jednak Cagliari nie radzi sobie w ostatnich miesiącach dobrze. Tak naprawdę wygrało tylko z Hellas Werona (2:0) w kwietniu, mając na uwadze 10 ostatnich takich spotkań.. Ponadto same porażki i remisy.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, historia

W poprzedniej kampanii w bezpośrednich potyczkach między zespołami za każdym razem górą było Napoli. Partenopei u siebie wygrali 2:0, natomiast na wyjeździe 4:0. Ogólnie w czterech ostatnich takich spotkaniach Napoli było górą trzykrotnie.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem potyczki na Stadio Diego Armando Maradona są gospodarze. Wariant na zwycięstwo Napoli kształtuje się na poziomie 1.40. Remis wyceniono na 4.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Cagliari Calcio oszacowano na 8.30 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.

SSC Napoli

Serie A |

30 sierpnia 2025

20:45

1.40
4.50
8.30
Cagliari
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 10:16.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Napoli
  • wygraną Cagliari
  • remisem
  • wygraną Napoli
  • wygraną Cagliari
  • remisem

0 Votes

SSC Napoli – Cagliari Calcio, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie mogą wystąpić Romelu Lukaku i Miguel Gutierrez. Każdy z wymienionych zmaga się z kontuzją. Realny scenariusz zakłada natomiast, że Kevin De Bruyne zadebiutuje w Serie A w meczu Napoli w roli gospodarza. Z kolei w szeregach drużyny dowodzonej przez Fabio Pisacane zabraknie Leonardo Pavolettiego i Nicoli Pintusa.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu SSC Napoli – Cagliari będzie emitowana na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 2. Starcie zacznie się o godzinie 20:45. Rywalizację można też obejrzeć na platformie Polsat Box Go, stronie internetowej ElevenSport.pl i w usłudze Superbet TV.

