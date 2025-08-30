SSC Napoli do nowej kampanii przystąpiło z zamiarem obrony mistrzostwa Włoch w sobotnim spotkaniu drugiej kolejki zagra z Cagliari Calcio. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

SSC Napoli – Cagliari Calcio, typy bukmacherskie

SSC Napoli rozpoczęło nową kampanię ligową od zwycięstwa. Aktualni mistrzowie Włoch potwierdzili, że ich dobre wyniki w trakcie letnich sparingów nie były dziełem przypadku.

Cagliari Calcio natomiast w pierwszej serii gier Serie A podzieliło się punktami z Fiorentiną. Ogólnie Rossoblu zaprezentowali się dobrze na tle Toskańczyków, tworząc więcej sytuacji strzeleckich, a przede wszystkim oddając więcej strzałów.

Różne ambicje mają obie ekipy na nadchodzącą kampanię. Neapolitańczycy mają zamiar walczyć o najwyższe cele, podczas gdy wyspiarze dążą do jak najszybszego osiągnięcia odpowiedniej liczby punktów, by zapewnić sobie spokojną grę w lidze i utrzymanie ligowego bytu.

W dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których grało Cagliari, obie drużyny zdobywały bramki. Można zatem rozważyć taki typ przy tworzeniu kuponu na sobotę. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.

Lukasz Superbet 2.40 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Superbet

SSC Napoli – Cagliari Calcio, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Antonio Conte w pierwszej kolejce pokonał Sassuolo (1:0). Napoli zatem kontynuuje passę spotkań bez porażki u siebie. Ostatni raz Partenopei przegrało w roli gospodarza z Lazio (0:1), co miało miejsce jeszcze w grudniu minionego roku.

Rossoblu zaczęli natomiast nowy sezon ligowy od remisu z Fiorentiną (1:1). Na wyjazdach jednak Cagliari nie radzi sobie w ostatnich miesiącach dobrze. Tak naprawdę wygrało tylko z Hellas Werona (2:0) w kwietniu, mając na uwadze 10 ostatnich takich spotkań.. Ponadto same porażki i remisy.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, historia

W poprzedniej kampanii w bezpośrednich potyczkach między zespołami za każdym razem górą było Napoli. Partenopei u siebie wygrali 2:0, natomiast na wyjeździe 4:0. Ogólnie w czterech ostatnich takich spotkaniach Napoli było górą trzykrotnie.

SSC Napoli – Cagliari Calcio, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem potyczki na Stadio Diego Armando Maradona są gospodarze. Wariant na zwycięstwo Napoli kształtuje się na poziomie 1.40. Remis wyceniono na 4.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Cagliari Calcio oszacowano na 8.30 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.

SSC Napoli Cagliari Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 10:16 .

SSC Napoli – Cagliari Calcio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Napoli

wygraną Cagliari

remisem wygraną Napoli

wygraną Cagliari

remisem 0 Votes

SSC Napoli – Cagliari Calcio, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie mogą wystąpić Romelu Lukaku i Miguel Gutierrez. Każdy z wymienionych zmaga się z kontuzją. Realny scenariusz zakłada natomiast, że Kevin De Bruyne zadebiutuje w Serie A w meczu Napoli w roli gospodarza. Z kolei w szeregach drużyny dowodzonej przez Fabio Pisacane zabraknie Leonardo Pavolettiego i Nicoli Pintusa.

SSC Napoli Antonio Conte Cagliari Fabio Pisacane SSC Napoli Antonio Conte 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Meret 22 Lorenzo 13 Rrahmani 5 Jesus 37 Spinazzola 68 Lobotka 99 Anguissa 21 Politano 11 Bruyne 8 McTominay 27 Lucca 94 Esposito 77 Luvumbo 3 Idrissi 90 Folorunsho 16 Prati 8 Adopo 2 Palestra 6 Luperto 26 Mina 28 Zappa 1 Caprile 1 Meret 22 Lorenzo 13 Rrahmani 5 Jesus 37 Spinazzola 68 Lobotka 99 Anguissa 21 Politano 11 Bruyne 8 McTominay 27 Lucca 94 Esposito 77 Luvumbo 3 Idrissi 90 Folorunsho 16 Prati 8 Adopo 2 Palestra 6 Luperto 26 Mina 28 Zappa 1 Caprile 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Cagliari Fabio Pisacane Rezerwowi 4 Alessandro Buongiorno 6 Billy Gilmour 7 David Neres Campos 14 Nikita Contini 29 Luis Hasa 30 Pasquale Mazzocchi 31 Sam Beukema 32 Vanja Milinković-Savić 34 Antonio Vergara 35 Luca Marianucci 59 Alessandro Zanoli 69 Giuseppe Ambrosino 70 Noa Lang 77 Walid Cheddira 17 Mathí­as Olivera 4 Luca Mazzitelli 9 Semih Kilicsoy 10 Gianluca Gaetano 14 Alessandro Deiola 17 Mattia Felici 18 Alessandro Di Pardo 20 Marko Rog 21 Nicolò Cavuoti 24 Giuseppe Ciocci 29 Gennaro Borrelli 33 Adam Obert 34 Vincenzo Sarno

SSC Napoli – Cagliari Calcio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu SSC Napoli – Cagliari będzie emitowana na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport 2. Starcie zacznie się o godzinie 20:45. Rywalizację można też obejrzeć na platformie Polsat Box Go, stronie internetowej ElevenSport.pl i w usłudze Superbet TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.