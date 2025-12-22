SSC Napoli – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2025)

SSC Napoli - Bologna FC: typy i kursy na finał Superpucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (22 grudnia) o godzinie 20:00.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: David Neres

Napoli – Bologna, typy bukmacherskie

Już w poniedziałkowy wieczór odbędzie się wielki finał Superpucharu Włoch. A w nim SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Bolognę. Będzie to starcie obecnego mistrza Serie A z zespołem, który w minionej kampanii zdobył krajowy puchar. Zarówno Azzurri jak i podopieczni Vincenzo Italiano mają za sobą trudne przeprawy w półfinałach. Jednak z pewnością oba kluby wyjdą na boisko King Saud University Stadium w Rijadzie w pełni sił. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Ja uwazam, że ostatecznie po triumf w regualminowym czasie gry sięgną podopieczni Antonio Conte. Mój typ: wygrana Napoli

Napoli – Bologna, ostatnie wyniki

SSC Napoli notuje ewidentną obniżkę formy. Mistrzowie Włoch w pięciu ostatnich spotkaniach trzykrotnie wygrali (po rzutach karnych z Cagliari Calcio w Pucharze Włoch, 2:1 z Juventusem oraz 2:0 w półfinale Superpucharu Włoch), a także przegrali dwa mecze (0:2 z Benfiką Lizbona oraz 0:1 z Udinese Calcio).

Bologna natomiast nie może w pełni ustabilizować formy. Podopieczni Vincenzo Italiano w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:1 z Parmą w Pucharze Włoch oraz 2:1 z Celtą Vigo w Lidze Europy i po rzutach karnych z Interem Mediolan), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lazio), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Juventusem).

Napoli – Bologna, historia

Rywalizacja Napoli i Bologni to wieloletnia historia ligowych pojedynków w Serie A, sięgająca powojennych dekad. Kluby reprezentują różne regiony i tradycje piłkarskie, a ich mecze często odzwierciedlały zmienne okresy dominacji raz jednej, raz drugiej drużyny. Choć nie jest to klasyczne derby, spotkania tych zespołów nieraz miały znaczenie w kontekście walki o wysokie cele lub ligową stabilizację. W obecnym sezonie doszło między nimi do kolejnego starcia i górą byli podopieczni Vincenzo Italiano, którzy wygrali 2:0.

Napoli – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego finału jest SSC Napoli. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Azzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwo Bologni natomiast sięga nawet 3.70.

SSC Napoli Bologna Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 22 grudnia 2025 15:36

Napoli – Bologna, kto wygra?

Kto sięgnie po Superpuchar Włoch? Napoli

Bologna Napoli

Bologna 0 Votes

Napoli – Bologna, przewidywane składy

SSC Napoli: Milinković-Savić – Beukema, Rrahmani, Buongiorno – Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola – Politano, Hojlund, Lang

Bologna: Ravaglia – Zortea, Lysaker Heggem, Lucumi, Miranda – Moro, Pobega – Orsolini, Ferguson, Cambiaghi – Dallinga

Napoli – Bologna, transmisja meczu

Spotkanie SSC Napoli – Bologna FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2. Ponadto dostęp do transmisji zapewnia Polsat Box Go, a także usługa STS TV.

