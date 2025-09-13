Motor Lublin - Bruk Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz PKO Ekstraklasy. Zapowiada się wyrównane starcie, w którym to goście mogą być minimalnym faworytem.

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: przewidywania

Pierwszym niedzielnym meczem 8. kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Motorem Lublin a zespołem Bruk Bet Termaliki Nieciecza. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównane starcie, w którym trudno wskazać wyraźnego faworyta. Dlatego też wydaje się, że wysokie kursy na trzy punkty gości są nieco niezasadne. Niemniej niecieczanie w tym sezonie przyzwyczaili, że w ich meczach sporo się dzieje i być może tym razem będzie tak samo.

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów nie są zbyt przesadnie dobre. Motor Lublin w pięciu ostatnich pojedynkach o punkty zgromadził na swoim koncie tylko pięć punktów. Ostatnim meczem była oczywiście wygrana potyczka z Górnikiem Zabrze na stadionie na Górnym Śląsku. Poza tym jednak bilans ostatnich gier Motoru domyka porażka z Koroną Kielce oraz Pogonią Szczecin, a także remis z Piastem Gliwice oraz Lechią Gdańsk.

Bruk Bet Termalica Nieciecza z kolei miała dobre wejście w sezon, ale ostatnie starcia beniaminka są nieco bardziej typowe dla zespołu, który dopiero co awansował do elity. Co ciekawe, w pięciu ostatnich meczach mają oni dokładnie taką samą liczbę punktów, co Motor – pięć. Przed przerwą na kadrę jednak niecieczanie ulegli Koronie Kielce.

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: historia

Dotychczasowa historia spotkań obu tych zespołów jest dość krótka. Wszystko bowiem sprowadza się do dwóch starć o punkty. Miało to miejsce jeszcze w sezonie 202/24, wówczas na boiskach Betclic 1. ligi dwukrotnie lepsi okazywali się gracze Motoru Lublin. Był to oczywiście sezon, w którym zespół prowadzony jeszcze przez Goncalo Feio awansował do PKO Ekstraklasy.

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: kto wygra?

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego starcia jest zespół Motoru Lublin. Kurs na zwycięstwo zespołu Mateusza Stolarskiego wynosi mniej więcej 2.15. Z kolei remis można postawić w tym starciu za około 3.65. Jeśli jednak chcemy zagrać na trzy punkty gości z Niecieczy, to można to zrobić po kursie 3.30.

Motor Lublin Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.15 3.65 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 21:12 .

Motor Lublin – Bruk Bet Termalica Nieciecza: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

