AS Monaco – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

AS Monaco - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (22 października) o godzinie 21:00.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kevin Danso

Monaco – Tottenham, typy bukmacherskie

W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim AS Monaco przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Nadchodząca rywalizacja ma olbrzymie znaczenie zarówno dla jednego jak i drugiego zespołu. Francuzi zanotowali kiepskie wejście w kampanię i potrzebują punktów. Koguty natomiast będą chciały umocnić się w górnej części tabeli. Zbliżające się starcie na Stade Louis II zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem drużyny Thomasa Franka. Mój typ: wygrana Tottenhamu

Kacper STS 2.35 wygrana Tottenhamu Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Monaco – Tottenham, ostatnie wyniki

AS Monaco nie znajduje się w dobrej formie. Francuzi w ostatnich pięciu meczach odnieśli jedno zwycięstwo (5:2 z Metz), zaliczyli aż trzy remisy (2:2 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, 2:2 z Niceą oraz 1:1 z Angers), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Lorient).

Tottenham Hotspur natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Koguty odniosły dwa zwycięstwa (3:0 z Doncaster w Pucharze Ligi Angielskiej i 2:1 z Leeds United), zanotowali dwa remisy (1:1 z Wolves oraz 2:2 z Bodo/Glimt), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Aston Villą).

Monaco – Tottenham, historia

Rywalizacja AS Monaco z Tottenhamem Hotspur jest bardzo krótka i ogranicza się wyłącznie do europejskich pucharów. Oba kluby ostatni raz spotkały się w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2016/2017, a wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwami Francuzów – 2:1 w Londynie i 2:1 w Monako. Od tamtej pory zespoły nie miały okazji zmierzyć się ponownie.

Monaco – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Anglików, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco sięga natomiast nawet 2.85.

AS Monaco Tottenham 2.85 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 19:07 .

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Monaco

remisem

wygraną Tottenhamu wygraną Monaco 100%

remisem 0%

wygraną Tottenhamu 0% 1+ Votes

Monaco – Tottenham, przewidywane składy

AS Monaco Sébastien Pocognoli Tottenham Thomas Frank AS Monaco Sébastien Pocognoli 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Köhn 27 Diatta 5 Kehrer 22 Salisu 12 Henrique 4 Teze 28 Coulibaly 11 Akliouche 31 Fati 18 Minamino 14 Biereth 9 Richarlison 7 Simons 15 Bergvall 20 Kudus 30 Bentancur 6 Palhinha 24 Spence 37 Ven 4 Danso 23 Porro 1 Vicario 16 Köhn 27 Diatta 5 Kehrer 22 Salisu 12 Henrique 4 Teze 28 Coulibaly 11 Akliouche 31 Fati 18 Minamino 14 Biereth 9 Richarlison 7 Simons 15 Bergvall 20 Kudus 30 Bentancur 6 Palhinha 24 Spence 37 Ven 4 Danso 23 Porro 1 Vicario 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Thomas Frank Rezerwowi 9 Folarin Balogun 10 Aleksandr Gołowin 17 Stanis Idumbo 19 George Ilenikhena 20 Kassoum Ouattara 23 Aladji Bamba 40 Jules Stawiecki 43 Pape Cabral 50 Yann Lienard 14 Archie Gray 22 Brennan Johnson 28 Wilson Odobert 29 Pape Sarr 31 Antonin Kinsky 40 Brandon Austin 44 Dane Scarlett 52 Callum Olusesi 66 Malachi Hardy

Monaco – Tottenham, transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Tottenham Hotspur obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.