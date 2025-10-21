AS Monaco – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

Monaco – Tottenham, typy bukmacherskie
W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim AS Monaco przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Nadchodząca rywalizacja ma olbrzymie znaczenie zarówno dla jednego jak i drugiego zespołu. Francuzi zanotowali kiepskie wejście w kampanię i potrzebują punktów. Koguty natomiast będą chciały umocnić się w górnej części tabeli. Zbliżające się starcie na Stade Louis II zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem drużyny Thomasa Franka. Mój typ: wygrana Tottenhamu
Monaco – Tottenham, ostatnie wyniki
AS Monaco nie znajduje się w dobrej formie. Francuzi w ostatnich pięciu meczach odnieśli jedno zwycięstwo (5:2 z Metz), zaliczyli aż trzy remisy (2:2 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, 2:2 z Niceą oraz 1:1 z Angers), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Lorient).
Tottenham Hotspur natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Koguty odniosły dwa zwycięstwa (3:0 z Doncaster w Pucharze Ligi Angielskiej i 2:1 z Leeds United), zanotowali dwa remisy (1:1 z Wolves oraz 2:2 z Bodo/Glimt), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Aston Villą).
Monaco – Tottenham, historia
Rywalizacja AS Monaco z Tottenhamem Hotspur jest bardzo krótka i ogranicza się wyłącznie do europejskich pucharów. Oba kluby ostatni raz spotkały się w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2016/2017, a wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwami Francuzów – 2:1 w Londynie i 2:1 w Monako. Od tamtej pory zespoły nie miały okazji zmierzyć się ponownie.
Monaco – Tottenham, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Anglików, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco sięga natomiast nawet 2.85.
Monaco – Tottenham, przewidywane składy
Monaco – Tottenham, transmisja meczu
Spotkanie AS Monaco – Tottenham Hotspur obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
