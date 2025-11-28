AS Monaco – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Monaco – PSG, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 14. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco. Przed sezonem wydawało się, że gospodarze w jakimś stopniu zagrożą paryżanom w walce o mistrzostwo Francji. Finalnie jednak ich sytuacja w tabeli nie wygląda dobrze. Podopieczni Luisa Enrique natomiast zasiadają na fotelu lidera i są na dobrej drodze, aby obronić tytuł. Nadchodząca rywalizacja na Stade Louis II zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem paryżan. Mój typ: wygrana PSG
Monaco – PSG, ostatnie wyniki
AS Monaco prezentuje kiepską formę. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Pafos w Lidze Mistrzów), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Paris FC, 1:4 z Lens oraz 1:4 z Rennes).
Paris Saint-Germain natomiast może się pochwalić zwyżką formy. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu paryżan kończyło się czterema zwycięstwami (1:0 z Niceą, 3:2 z Olympique Lyonem, 3:0 z Le Havre oraz 5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów), a także jedną porażką (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).
Monaco – PSG, historia
Rywalizacja AS Monaco z Paris Saint-Germain sięga wielu lat i zawsze budzi sporo emocji we francuskiej piłce. Oba kluby wielokrotnie walczyły o najwyższe cele, tworząc jedną z ciekawszych ligowych konfrontacji. W poprzednim sezonie doszło aż do trzech starć między tymi zespołami. Każde z nich zakończyło się pewnym triumfem PSG, co podkreśliło wyraźną przewagę paryżan w ostatnich miesiącach.
Monaco – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.60. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 4.80.
Monaco – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Monaco
- remisem
- wygraną PSG
0 Votes
Monaco – PSG, przewidywane składy
|2Vanderson
|8Paul Pogba
|10Aleksandr Gołowin
|12Caio Henrique
|14Mika Biereth
|16Philipp Köhn
|18Takumi Minamino
|19George Ilenikhena
|21Lucas Michal
|4Lucas Beraldo
|5Marquinhos
|7Khvicha Kvaratskhelia
|8Fabian Ruiz
|21Lucas Hernandez
|39Matwiej Safonow
|42David Boly
|47Quentin Ndjantou
|49Ibrahim Mbaye
Monaco – PSG, transmisja meczu
Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
