AS Monaco – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

AS Monaco - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (29 listopada) o godzinie 17:00.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Monaco – PSG, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 14. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco. Przed sezonem wydawało się, że gospodarze w jakimś stopniu zagrożą paryżanom w walce o mistrzostwo Francji. Finalnie jednak ich sytuacja w tabeli nie wygląda dobrze. Podopieczni Luisa Enrique natomiast zasiadają na fotelu lidera i są na dobrej drodze, aby obronić tytuł. Nadchodząca rywalizacja na Stade Louis II zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem paryżan. Mój typ: wygrana PSG

Monaco – PSG, ostatnie wyniki

AS Monaco prezentuje kiepską formę. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Pafos w Lidze Mistrzów), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Paris FC, 1:4 z Lens oraz 1:4 z Rennes).

Paris Saint-Germain natomiast może się pochwalić zwyżką formy. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu paryżan kończyło się czterema zwycięstwami (1:0 z Niceą, 3:2 z Olympique Lyonem, 3:0 z Le Havre oraz 5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów), a także jedną porażką (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Monaco – PSG, historia

Rywalizacja AS Monaco z Paris Saint-Germain sięga wielu lat i zawsze budzi sporo emocji we francuskiej piłce. Oba kluby wielokrotnie walczyły o najwyższe cele, tworząc jedną z ciekawszych ligowych konfrontacji. W poprzednim sezonie doszło aż do trzech starć między tymi zespołami. Każde z nich zakończyło się pewnym triumfem PSG, co podkreśliło wyraźną przewagę paryżan w ostatnich miesiącach.

Monaco – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.60. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 4.80.

Monaco – PSG, kto wygra?

Monaco – PSG, przewidywane składy

Monaco – PSG, transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

