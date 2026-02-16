AS Monaco – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2026)

AS Monaco - Paris Saint-Germain: typy i kursy na pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (17 lutego) o godzinie 21:00.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Monaco – PSG, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z AS Monaco w ramach pierwszego spotkania 1/16 finału Ligi Mistrzów. Starcie to zapowiada się niezwykle interesująco, biorąc pod uwagę dobrze znaną rywalizację obu zespołów na krajowym podwórku. Monaco spróbuje postawić trudne warunki faworyzowanemu rywalowi i wypracować korzystną pozycję przed rewanżem. PSG natomiast przystąpi do tego meczu z zamiarem przejęcia inicjatywy i zrobienia ważnego kroku w kierunku awansu do kolejnej rundy Champions League.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 2.25 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Monaco – PSG, ostatnie wyniki

AS Monaco nie może ustabilizować formy. W pięciu ostatnich spotkaniach gospodarze wtorkowego starcia odnieśli dwa zwycięstwa (4:0 z Rennes oraz 3:1 z Nantes), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Juventusem w Lidze Mistrzów i 0:0 z Niceą), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 ze Strasbourgiem w Pucharze Francji).

Paris Saint-Germain natomiast w ostatnim meczu zaliczyło bolesną wpadkę (1:3 z Rennes). We wcześniejszych czterech spotkaniach podopieczni Luisa Enrique odnieśli jednak trzy zwycięstwa (1:0 z Auxerre, 2:1 ze Strasbourgiem oraz 5:0 z Olympique Marsylią), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Newcastle United w Lidze Mistrzów).

Monaco – PSG, historia

Rywalizacja AS Monaco z Paris Saint-Germain od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych we francuskiej piłce i często decydowała o losach mistrzostwa kraju. Szczególnie pamiętny był sezon 2016/2017, gdy Monaco sensacyjnie sięgnęło po tytuł, przerywając dominację paryżan. W kolejnych latach to PSG częściej wychodziło zwycięsko z bezpośrednich pojedynków, potwierdzając swoją pozycję ligowego hegemona. Mimo to starcia tych zespołów niemal zawsze dostarczają wielu emocji i uchodzą za jedne z najciekawszych meczów Ligue 1.

Monaco – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.55. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 5.25.

AS Monaco Paris Saint-Germain Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2026 18:50

Monaco – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Monaco

remisem

wygraną PSG wygraną Monaco

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Monaco – PSG, przewidywane składy

Monaco – PSG, transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.