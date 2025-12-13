AC Milan – US Sassuolo: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

AC Milan - US Sassuolo: typy i kursy na mecz 15. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 12:30.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Milan – Sassuolo, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 15. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia. A w nim AC Milan przed własną publicznością podejmie US Sassuolo. Obie drużyny są pozytywnym zaskoczeniem trwającej ligowej kampanii. Rossoneri zasiadają bowiem na fotelu lidera, natomiast podopieczni Fabio Grosso znajdują się w górnej części tabeli. Nadchodząca rywalizacja na San Siro zapowiada się zatem niezwykle interesująco. Drużyna Massimiliano Allegriego jest faworytem, ale przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać beniaminka.

Ja uważam, że w niedzielnym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.75 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Milan – Sassuolo, ostatnie wyniki

AC Milan znajduje się w całkiem dobrej formie. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Interem Mediolan, 1:0 z Lazio oraz 3:2 z Torino), zaliczyli jeden remis (2:2 z Parmą), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lazio w Pucharze Włoch).

US Sassuolo natomiast nie może pochwalić się tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Beniaminek Serie A odniósł dwa zwycięstwa (3:0 z Atalantą Bergamo oraz 3:1 z Fiorentiną), zaliczyli jeden remis (2:2 z Pisą), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Genoą i 0:2 z Como).

Milan – Sassuolo, historia

Rywalizacja AC Milan – Sassuolo jest stosunkowo młoda, ale na przestrzeni lat dostarczyła wielu nieoczywistych i emocjonujących spotkań, w których mniejszy klub potrafił sprawić niespodzianki faworytowi. Sassuolo zyskało opinię niewygodnego rywala dla Rossonerich, zwłaszcza dzięki odważnemu stylowi gry i skuteczności w meczach ligowych. Ostatnie mecze tych drużyn miały miejsce w sezonie 2023/24 — jesienią w lidze zwyciężył Milan, natomiast w rewanżu padł remis 3:3. Zespoły spotkały się również w Pucharze Włoch, gdzie mediolańczycy zdecydowanie wygrali 6:1, potwierdzając swoją wyraźną przewagę w bezpośredniej rywalizacji.

Milan – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 7.10.

AC Milan Sassuolo 1.43 4.40 7.10 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 09:50

Milan – Sassuolo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Sassuolo wygraną Milanu

remisem

wygraną Sassuolo 0 Votes

Milan – Sassuolo, przewidywane składy

Milan – Sassuolo, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Sassuolo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację na San Siro możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.