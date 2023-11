PressFocus Na zdjęciu: PSG - AC Milan

AC Milan Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2023 15:54 .

AC Milan – PSG, typy i przewidywania

Przed nami 4. kolejka fazy grupowej Champions League. AC Milan na San Siro podejmie Paris Saint-Germain w ramach grupy F. Obie ekipy przed dwoma tygodniami mierzyły się na Parc des Princes i wówczas paryska drużyna wygrała 3:0 po bramkach Kyliana Mbappe, Randala Kolo-Muaniego oraz Lee Kang-Ina. Rossoneri zamykają tabelę, bo mają na swoim koncie tylko dwa punkty. To ostatni moment, żeby się obudzić i podjąć walkę o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Łatwo jednak nie będzie.

PSG jest w wyraźnie lepszej dyspozycji od Milanu. Podopieczni Luisa Enrique powinni znowu sobie poradzić z zespołem prowadzonym przez Stefano Piolego. Mój typ: wygrana Paris Saint-Germain.

AC Milan – PSG, ostatnie wyniki

AC Milan znajduje się w dużym dołku i nie prezentuje się najlepiej. Rossoneri w Serie A ostatnio przegrali 0:1 z Udinese Calcio i zremisowali 2:2 z SSC Napoli. Paryżanie w tym samym czasie zgarnęli sześć punktów w Ligue 1 – 3:0 z Montpellier oraz 3:2 ze Stade Brest.

AC Milan – PSG, historia

Dwa tygodnie temu pewnie triumfowało PSG, które na swoim stadionie ograło AC Milan 3:0. Paryżanie tym samym po raz pierwszy w historii odnieśli zwycięstwo nad czerwono-czarnym klubem z Mediolanu. Pięć pozostałych spotkań między tymi drużynami to aż trzy wygrane Rossonerich i dwa remisy.

AC Milan – PSG, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Milanu wynosi około 3.20, a typ na zwycięstwo Paris Saint-Germain to mniej więcej 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

AC Milan – PSG, przewidywane składy

Milan – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Mattia Caldara Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Marco Sportiello Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja łydki Połowa listopada 2023 Pierre Kalulu Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Koniec lutego 2024 Uraz ścięgna Koniec lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Marco Pellegrino Uraz pięty Uraz pięty Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz pięty Koniec grudnia 2023 Rade Krunic Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Mattia Caldara Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Marco Sportiello Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja łydki Połowa listopada 2023 Pierre Kalulu Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Koniec lutego 2024 Uraz ścięgna Koniec lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Marco Pellegrino Uraz pięty Uraz pięty Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz pięty Koniec grudnia 2023 Rade Krunic Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023

PSG - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Powrót do treningów Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Uraz głowy Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz głowy Koniec grudnia 2023 Marco Asensio Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz stopy Połowa listopada 2023 Keylor Navas Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka tygodni Kontuzja pleców Kilka tygodni Danilo Pereira Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Achraf Hakimi Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Randal Kolo Muani Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Powrót do treningów Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Uraz głowy Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz głowy Koniec grudnia 2023 Marco Asensio Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz stopy Połowa listopada 2023 Keylor Navas Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka tygodni Kontuzja pleców Kilka tygodni Danilo Pereira Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Achraf Hakimi Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Randal Kolo Muani Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 8 Ruben Loftus-Cheek 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 42 Alessandro Florenzi 70 Chaka Traorè 83 Antonio Mirante 92 Lapo Nava 95 Davide Bartesaghi 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 19 Kang-in Lee 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 80 Arnau Tenas AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 8 Ruben Loftus-Cheek 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 42 Alessandro Florenzi 70 Chaka Traorè 83 Antonio Mirante 92 Lapo Nava 95 Davide Bartesaghi 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 19 Kang-in Lee 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 80 Arnau Tenas

AC Milan – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Milanu 27% remisem 0% zwycięstwem PSG 73% 11 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Milanu

remisem

zwycięstwem PSG

AC Milan – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na San Siro już w najbliższy wtorek, 7 listopada o godzinie 21:00.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.