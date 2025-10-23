AC Milan – Pisa SC: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Milan – Pisa, typy bukmacherskie
Zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od wizyty na San Siro. W piątkowy wieczór AC Milan przed własną publicznością zmierzy się z Pisą. Rywalizacja przed pierwszym gwizdkiem ma zdecydowanego faworyta, ponieważ zmierzą się ze sobą obecny lider tabeli, a także beniaminek. Przed pierwszym gwizdkiem jednak nie można skreślać zespołu gości, który zamierza dokonać niespodzianki w Mediolanie. Mecz zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja finalnie uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Milan – Pisa, ostatnie wyniki
AC Milan imponuje wysoką formę. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 z Udinese, 3:0 z Lecce w Pucharze Włoch, 2:1 z Napoli oraz 2:1 z Fiorentiną), a także zanotowali remis (0:0 z Juventusem).
Pisa natomiast prezentuje się kiepsko. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu beniaminka Serie A kończyło się dwoma remisami (0:0 z Fiorentiną i 0:0 z Hellasem Verona), a także trzema porażkami (2:3 z Napoli, 0:1 z Torino oraz 0:4 z Bologną).
Milan – Pisa, historia
Rywalizacja między Milanem a Pisą ma bardzo skromną historię, ograniczoną jedynie do sezonu 1990/91 w Serie A. Wówczas oba zespoły spotkały się dwukrotnie, a w obu przypadkach górą byli Rossoneri. Milan wygrał 1:0 u siebie na San Siro oraz 1:0 na wyjeździe w Pizie.
Milan – Pisa, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 9.90.
Milan – Pisa, kto wygra?
Milan – Pisa, przewidywane składy
Milan – Pisa, transmisja meczu
Spotkanie AC Milan – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.
