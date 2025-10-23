AC Milan – Pisa SC: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

AC Mlan - Pisa SC: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro rozpocznie się już w piątek (24 października) o godzinie 20:45.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Samuele Ricci

Milan – Pisa, typy bukmacherskie

Zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od wizyty na San Siro. W piątkowy wieczór AC Milan przed własną publicznością zmierzy się z Pisą. Rywalizacja przed pierwszym gwizdkiem ma zdecydowanego faworyta, ponieważ zmierzą się ze sobą obecny lider tabeli, a także beniaminek. Przed pierwszym gwizdkiem jednak nie można skreślać zespołu gości, który zamierza dokonać niespodzianki w Mediolanie. Mecz zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja finalnie uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Milan – Pisa, ostatnie wyniki

AC Milan imponuje wysoką formę. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 z Udinese, 3:0 z Lecce w Pucharze Włoch, 2:1 z Napoli oraz 2:1 z Fiorentiną), a także zanotowali remis (0:0 z Juventusem).

Pisa natomiast prezentuje się kiepsko. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu beniaminka Serie A kończyło się dwoma remisami (0:0 z Fiorentiną i 0:0 z Hellasem Verona), a także trzema porażkami (2:3 z Napoli, 0:1 z Torino oraz 0:4 z Bologną).

Milan – Pisa, historia

Rywalizacja między Milanem a Pisą ma bardzo skromną historię, ograniczoną jedynie do sezonu 1990/91 w Serie A. Wówczas oba zespoły spotkały się dwukrotnie, a w obu przypadkach górą byli Rossoneri. Milan wygrał 1:0 u siebie na San Siro oraz 1:0 na wyjeździe w Pizie.

Milan – Pisa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 9.90.

AC Milan Pisa 1.32 5.25 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 17:57 .

Milan – Pisa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Pisy wygraną Milanu 0%

remisem 0%

wygraną Pisy 100% 1+ Votes

Milan – Pisa, przewidywane składy

AC Milan Massimiliano Allegri Pisa Alberto Gilardino AC Milan Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Maignan 23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlović 56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi 7 Gimenez 10 Leão 18 Nzola 32 Moreo 7 Léris 6 Marin 20 Aebischer 14 Akinsanmiro 15 Touré 4 Caracciolo 39 Albiol 5 Canestrelli 1 Semper 16 Maignan 23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlović 56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi 7 Gimenez 10 Leão 18 Nzola 32 Moreo 7 Léris 6 Marin 20 Aebischer 14 Akinsanmiro 15 Touré 4 Caracciolo 39 Albiol 5 Canestrelli 1 Semper 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Pisa Alberto Gilardino Rezerwowi 1 Pietro Terracciano 5 Koni De Winter 18 Christopher Nkunku 24 Zachary Athekame 25 Cheveyo Mul 27 David Odogu 37 Matteo Pittarella 42 Emanuele Sala 2 Giovanni Bonfanti 3 Samuele Angori 8 Malthe Höjholt 9 Henrik Meister 10 Matteo Tramoni 11 Juan Cuadrado 12 Nicolas 16 Louis Buffon 21 Isak Vural 22 Simone Scuffet 26 Francesco Coppola 33 Arturo Calabresi 36 Gabriele Piccinini 44 Daniel Denoon 99 Lorenzo Tosi

Milan – Pisa, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

