AC Milan – Parma Calcio: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)

AC Milan - Parma Calcio: typy i kursy na mecz 26. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 18:00.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Davide Bartesaghi

Milan – Parma, typy bukmacherskie

AC Milan swój kolejny mecz rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się przed własną publicznością z Parmą Calcio w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri przystąpią do tego spotkania w roli faworyta, licząc na kolejne punkty w walce o czołowe lokaty w tabeli. Podopieczni Carlosa Cuesty natomiast spróbują postawić trudne warunki na San Siro i wywieźć z Mediolanu korzystny rezultat, który może okazać się bardzo cenny w dalszej części sezonu.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Milan – Parma, ostatnie wyniki

AC Milan prezentuje obecnie wysoką formę. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Lecce, 3:0 z Bologną oraz 2:1 z Pisą), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Romą i 1:1 z Como).

Parma Calcio natomiast ostatnio zaskakuje formą. Crociati mają na koncie dwa zwycięstwa z rzędu (1:0 z Bologną oraz 2:1 z Hellasem Verona). W trzech wcześniejszych meczach jednak zaliczyli jeden remis (0:0 z Genoą), a także ponieśli dwie porażki (0:4 z Atalantą Bergamo i 1:4 z Juventusem).

Milan – Parma, historia

Rywalizacja AC Milanu z Parmą największe natężenie miała w latach 90., gdy oba zespoły należały do ligowej czołówki i regularnie walczyły o najwyższe cele. W tamtym okresie Parma potrafiła skutecznie rywalizować z mediolańskim gigantem, sięgając po prestiżowe zwycięstwa w Serie A oraz krajowych pucharach. Z biegiem lat większą regularność i sukcesy utrzymywał Milan, który częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich starć. Mimo to mecze tych drużyn do dziś kojarzą się z jednymi z ciekawszych rozdziałów historii włoskiej piłki.

Milan – Parma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio sięga natomiast nawet 9.25.

AC Milan Parma Calcio 1913 1.37 5.00 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 18:07

Milan – Parma, kto wygra?

Milan – Parma, przewidywane składy

Milan – Parma, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Parma Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

