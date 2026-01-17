AC Milan – US Lecce: typy, kursy, zapowiedź (18.01.2026)

AC Milan - US Lecce: typy i kursy na mecz 21. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w niedzielę (18 stycznia) o godzinie 20:45.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers

Milan – Lecce, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do rywalizacji AC Milanu z US Lecce w ramach 21. kolejce rozgrywek Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane na San Siro, gdzie Rossoneri spróbują potwierdzić swoją dominację przed własną publicznością. Mediolańczycy znajdują się w gronie zespołów walczących o najwyższe cele, natomiast drużyna z Lecce koncentruje się na punktowaniu w walce o ligowy byt. Sobotni pojedynek zapowiada się ciekawie, choć to gospodarze przystąpią do niego w roli wyraźnego faworyta.

Ja uważam, że tego dnia przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.54 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Milan – Lecce, ostatnie wyniki

AC Milan prezentuje solidną formę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Massimiliano Allegriego sięgnęli po trzy zwycięstwa (3:0 z Hellasem Verona, 1:0 z Cagliari oraz 3:1 z Como), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Genoą i 1:1 z Fiorentiną).

US Lecce natomiast gra fatalnie. Goście niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach zanotowali jeden remis (1:1 z Juventusem) i ponieśli aż cztery porażki (0:3 z Como, 0:2 z Romą, 1:2 z Parmą oraz 0:1 z Interem Mediolan).

Milan – Lecce, historia

Historia rywalizacji AC Milan z US Lecce zdecydowanie przemawia na korzyść Rossonerich. Mediolańczycy w większości bezpośrednich spotkań narzucali swoje warunki gry, regularnie odnosząc zwycięstwa. Lecce sporadycznie potrafiło jednak postawić się faworytowi, szczególnie w meczach rozgrywanych na własnym stadionie. Starcia tych zespołów zazwyczaj przynosiły wyraźną przewagę Milanu, choć nie brakowało w nich zaciętej walki i niespodziewanych zwrotów akcji.

Milan – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa US Lecce natomiast sięga nawet 11.5.

AC Milan Lecce 1.30 5.00 11.5 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 17:14

Milan – Lecce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Milanu

remisem

wygraną Lecce wygraną Milanu

remisem

wygraną Lecce 0 Votes

Milan – Lecce, przewidywane składy

Milan – Lecce, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – US Lecce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.