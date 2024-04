fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Rywalizacja z udziałem AC Milan i AS Roma zapowiada się niezwykle ekscytująco. Oprócz walki o prestiżowe trofeum rywalizacja może mieć jeszcze jedno podłoże. W przypadku mediolańczyków na dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby na koniec rozgrywek nie wywalczyli miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Nieco inaczej wygląda sytuacja w szeregach rzymian, dla których ewentualny triumf w rozgrywkach może być jedyną szansą na dostanie się do elitarnych rozgrywek w kolejnym sezonie. W związku z tym można spodziewać się emocjonującej potyczki na San Siro, w której goli nie powinno zabraknąć. W sześciu z ostatnich 10 potyczek, gdy Giallorossi grali na wyjeździe, to trafiania padały z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

AC Milan – AS Roma, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy raczej nie będzie większych roszad wyjściowym składzie. Można się spodziewać, że okazję do gry w ofensywie otrzymają Rafael Leao czy Olivier Giroud. Z kolei w stołecznej ekipie nie będzie mógł wystąpić Evan Ndicki.

AC Milan – AS Roma, ostatnie wyniki

Zespół Stefano Pioliego przystąpi do potyczki, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa. AC Milan jest już od ośmiu spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. W trakcie minionego weekendu Rossoneri pokonali Lecce (3:0), a wcześniej poradził sobie z Fiorentiną (1:2). W roli gospodarza mediolańczycy w ostatnich ośmiu spotkaniach podzielili się punktami dwa razy, notując też sześć zwycięstw.

Rzymianie mają natomiast za sobą cenne wygrane starcie derbowe z Lazio (1:0). Wcześniej AS Roma podzieliła się punktami z Lecce (0:0). Ogólnie Giallorossi są bez wygranej w roli gościa od trzech spotkań, notując w tym czasie dwa remisy i porażkę z Brighton & Howe Albion (0:1)

AC Milan – AS Roma, historia

Obie ekipy w tym roku grały już ze sobą. AS Milan wygrał w styczniu z Romą (3:1). Z kolei we wrześniu minionego roku lepsi byli Rossoneri (2:1). Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami pięć razy lepszy był Milan i dwukrotnie miał miejsce remis.

AC Milan – AS Roma, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną Milanu został oszacowany na 1.80-1.83. Remis wyceniono na 3.55-3.65. Z kolei rozwiązanie na wygraną Romy jest po kursach 4.25-4.50. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

AC Milan – AS Roma, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez, Reijnders, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud

AS Roma: Svilar – Celik, Mancini, Llorente, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini;, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

AC Milan – AS Roma, typ kibiców

AC Milan – AS Roma, transmisja meczu

Czwartkowej rywalizacji nie będzie można obejrzeć w żadnej tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane tylko w internecie, dzięki usłudze Viaplay. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Mecz z udziałem AC Milan i As Roma zacznie się o godzinie 21:00.

