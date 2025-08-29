Miedź Legnica – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (29.08.2025)

Miedź Legnica - Wisła Kraków, typy na piątkowy mecz Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda ma po sześciu starciach komplet punktów. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Miedź – Wisła, typy i przewidywana

Wisła Kraków po sześciu meczach jest zdecydowanym liderem tabeli i głównym kandydatem do awansu do Ekstraklasy. Do tego jeszcze daleka droga, ale nie da się przejść obojętnie obok tej znakomitej passy. Zespół Mariusza Jopa nie tylko osiąga świetne wyniki, ale też miażdży kolejnych przeciwników. W piątek czeka ją piekielnie trudne spotkanie na terenie, który nigdy mu nie leżał. Miedź Legnica przed własną publicznością potrafi ograć Wisłę Kraków, co pokazywała już w przeszłości. Od zmiany trenera w drużynie nastąpiła spora poprawa, co potwierdzają dwie ostatnie wygrane. Czy to jednak wystarczy na rozpędzoną Białą Gwiazdę? Mój typ – Wisła Kraków wygra.

Miedź – Wisła, ostatnie wyniki

Miedź Legnica po fatalnym starcie sezonu szybko zdecydowała o zmianie na ławce trenerskiej. Wojciecha Łobodzińskiego zastąpił Janusz Niedźwiedź, a ostatnie dwie kolejki to całkowite odbicie się od dna. Miedź ograła u siebie ŁKS Łódź (2-1) oraz na wyjeździe Stal Rzeszów (2-1). Wydostała się ze strefy spadkowej, choć jej sytuacja wciąż jest mizerna. Ma raptem siedem punktów w dorobku, a do rywala z Krakowa traci aż jedenaście oczek.

Wisła Kraków do tej pory kompletnie zmiażdżyła pierwszoligową stawkę. W sześciu meczach uzyskała komplet punktów, strzelając aż 28 bramek. W miniony weekend ofiarą znakomitej gry ekipy Mariusza Jopa został Śląsk Wrocław, który przegrał aż 0-5. Wcześniej Biała Gwiazda rozbiła też Znicza Pruszków (7-0), ŁKS Łódź (5-0) czy Stal Mielec (4-0).

Miedź – Wisła, historia

Wisła Kraków może zakwalifikować najbliższego rywala do grona tych najbardziej niewygodnych. Nigdy w historii nie udało jej się zwyciężyć w Legnicy, a w zeszłym sezonie Miedź była dla Białej Gwiazdy prawdziwą zmorą. Z trzech rozegranych spotkań Miedź wygrała dwukrotnie, w tym jedno było wyjątkowo istotne – doszło do niego w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy.

Miedź – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wisła Kraków przystąpi do tego starcia jako wielki faworyt, mimo dużej marki obu ekip. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 1.61. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Miedzi Legnica jest to 4.60. Kurs na remis wynosi z kolei 4.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Miedź Legnica Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 09:03 .

Miedź – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Miedzi

Remisem

Wygraną Wisły Wygraną Miedzi 33%

Remisem 0%

Wygraną Wisły 67% 6+ Votes

Miedź – Wisła, transmisja meczu

Piątkowy mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale TVP Sport, a w internecie na stronie sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.