Miedź Legnica – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2024)

Miedź Legnica - GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na sobotni hit Fortuna 1. ligi. Do Legnicy przyjedzie trzeci w tabeli GKS, który szuka punktów po ostatniej porażce z Arką. Z kolei gospodarze chcą wygrać drugi mecz z rzędu.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Radecki

Miedź Legnica GKS Tychy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 21:57 .

Miedź Legnica – GKS Tychy: przewidywania

Sobotnim hitem rozgrywek Fortuna 1. ligi będzie starcie w Legnicy. Miejscowa Miedź podejmie na własnym obiekcie GKS Tychy. Będzie to rywalizacja 3. zespołu z 6. ekipą ligi. Dlatego też można spodziewać się bardzo ciekawego meczu, w którym obie drużyny będą nastawione na zdobywanie goli i ofensywną grę. Jednocześnie trudno wskazać wyraźnego faworyta, bowiem zarówno gospodarze, jak i goście potrafią spłatać przysłowiowego figla. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Miedź Legnica – GKS Tychy: ostatnie mecze

Przed tygodniem Miedź Legnica mierzyła się ze Stalą Rzeszów. Ekipa Radosława Belli zwyciężyła na Podkarpaciu 3:1. Było to dla legniczan drugie zwycięstwo w tym roku. Wcześniej pokonali Polonię Warszawa i podzielili się punktami z Górnikiem Łęczna. Po drodze zdarzyła się także wpadka z GKS-em Katowice. Z kolei tyszanie w tej rundzie spisują się nieco gorzej. Dotychczas zainkasowali sześć oczek pokonując Odrę Opole oraz Wisłę Kraków. W poprzedni weekend ulegli jednak Arce Gdynia w hicie kolejki na własnym stadionie 0:1.

Miedź Legnica – GKS Tychy: historia

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie padł rezultat 0:0. Z kolei w poprzedniej kampanii dwukrotnie lepsza okazywała się Miedź Legnica. Ostatnie zwycięstwo tyszan to rok 2021 i szalony mecz zakończony wynikiem 3:2.

Miedź Legnica – GKS Tychy: kursy bukmacherów

Miedź Legnica – GKS Tychy: przewidywane składy

Miedź: Mądrzyk, Kostka, Mijusković, Hoogenhout, Carolina, Agbor, Tront, Pierzak, Antonik, Drygas, Guzdek

GKS Tychy: Kikolski, Tecław, Budnicki, Nedic, Połap, Wojtuszek, Żytek, Dijaković, Radecki, Ertlthaler, Rumin

Miedź Legnica – GKS Tychy: kto wygra?

Miedź Legnica – GKS Tychy: transmisja

Spotkanie Miedź Legnica – GKS Tychy będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport Extra. Mecz będzie do obejrzenia także za pośrednictwem Polsat Box Go. Początek rywalizacji już w sobotę, 9 marca, o godzinie 17:30.

