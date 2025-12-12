FC Metz – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2025)

FC Metz - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 16. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (13 grudnia) o godzinie 19:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Metz – PSG, typy bukmacherskie

Już w sobotę swoje spotkanie ligowe rozegra Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z FC Metz w ramach 16. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie są oczywiście zdecydowanym faworytem tego starcia. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique jest podrażniona faktem gorszej formy i utraty fotelu lidera. Gospodarze natomiast są czerwoną latarnią ligi i mało kto daje im szanse na sprawienie niespodzianki. Nadchodzące starcie zapowiada się zatem jednostronnie, choć z pewnością na boisku będzie sporo emocji.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z bramkarzy zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 2,05 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Metz – PSG, ostatnie wyniki

FC Metz nie jest w dobrej formie. Poprzednie trzy spotkania gospodarzy kończyły się porażkami (2:3 z Brestem, 0:1 z Rennes oraz 1:3 z Auxerre). Ich wcześniejsze dwa mecze kończyły się jednak zwycięstwami (2:0 z Nantes i 2:1 z Niceą).

Paris Saint-Germain również obniżyło loty. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Le Havre, 5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów oraz 5:0 z Rennes), zaliczyli jeden remis (0:0 z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z AS Monaco).

Metz – PSG, historia

Rywalizacja między FC Metz a Paris Saint-Germain to jedno z klasycznych starć francuskiej piłki, choć przez lata zdecydowanie bardziej jednostronne ze względu na dominację paryskiej drużyny. Metz często pełniło rolę trudnego rywala i zespołu z niższej półki tabeli, który potrafił napsuć krwi mistrzom Francji, szczególnie na własnym stadionie. Ostatnie ich mecze miały miejsce w sezonie 2023/24, kiedy to paryżanie dwukrotnie okazali się lepsi — jesienią wygrali 3:1, a w rewanżu 2:0. Spotkania te pokazały, że PSG utrzymuje przewagę zarówno pod względem jakości kadry, jak i wyników w bezpośrednich konfrontacjach.

Metz – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa FC Metz natomiast sięga nawet 10.0.

Metz Paris Saint-Germain 10.0 6.50 1.27 Odds are subject to change. Last updated 12 grudnia 2025 20:44

Metz – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Metz

remisem

wygraną PSG wygraną Metz

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Metz – PSG, przewidywane składy

Metz – PSG, transmisja meczu

Spotkanie FC Metz – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.