Manchester United - West Ham: typy, kursy, zapowiedź. W niedzielnym meczu 23. kolejki Premier League Manchester United podejmie na Old Trafford West Ham United. Czerwone Diabły notują serię dwóch wygranych z rzędu i mają dobrą okazję, by podtrzymać serię. Młoty nie wygrały od kilku pojedynków. Początek o godzinie 15:00.

Manchester United – West Ham United, typy i przewidywania

Manchester United wygrał dwa ostatnie spotkania i znajduje się w zdecydowanie lepszej formie niż West Ham United. Młoty nie zdołały wygrać żadnego z ostatnich pięciu spotkań. Ponadto Czerwone Diabły wygrały aż siedem z ostatnich dziesięciu bezpośrednich rywalizacji, podczas gdy zespół z Londynu trzy. Obecnie West Ham znajduje się o miejsce wyżej w ligowej tabeli, ale ma tylko punkt przewagi na drużyną Erika Ten Haga. Wydaje się, że to doskonała okazja, by zespół z Old Trafford przeskoczył Młoty. Mój typ: zwycięstwo Manchesteru United – TAK.

Manchester United – West Ham United, sytuacja kadrowa

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Kilka dni Mason Mount Kontuzja łydki Kilka dni Victor Lindelof Nieznany Kilka dni Anthony Martial Uraz pachwiny Początek marca 2024 Raphael Varane Choroba Niepewny Sofyan Amrabat Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Kilka dni Mason Mount Kontuzja łydki Kilka dni Victor Lindelof Nieznany Kilka dni Anthony Martial Uraz pachwiny Początek marca 2024 Raphael Varane Choroba Niepewny Sofyan Amrabat Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Połowa lutego 2024 Lucas Paquetá Kontuzja łydki Początek marca 2024 Nayef Aguerd Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Saïd Benrahma suspended-(direct-red-card) Po 3 meczach West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Połowa lutego 2024 Lucas Paquetá Kontuzja łydki Początek marca 2024 Nayef Aguerd Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Saïd Benrahma suspended-(direct-red-card) Po 3 meczach

Manchester United – West Ham United, ostatnie wyniki

Manchester United ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu. To pojedynki z Wolverhampton oraz Newport County. Wcześniej Czerwone Diabły zremisowały z Tottenhamem, pokonały Wigan i przegrały z Nottingham. Znajdują się na siódmym miejscu w tabeli Premier Leaue. West Ham jest szósty, ale Młoty pozostają bez zwycięstwa od pięciu spotkań w których raz przegrały (Bristol City) i czterokrotnie remisowały (Bournemouth, Sheffield Utd, Bristol City, Brighton).

Manchester United – West Ham United, historia

Ostatnie dwa bezpośrednie pojedynki zakończyły się zwycięstwami West Ham United 2:0 i 1:0. Wcześniej jednak to Manchester United wygrał aż trzy spotkania z rzędu. Ostatni remis padł w 2020 roku. Od tego czasu rozegrano dziesięć spotkań: 7 wygranych Czerwonych Diabłów i trzy wygrane Młotów.

Manchester United – West Ham United, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Manchester United, co pokazują poniższe kursy. Dziwić to nie może, jeśli spojrzymy na formę obu zespołów w ostatnich tygodniach. Trudno się spodziewać, by West Ham przełamał się akurat w pojedynku na Old Trafford. Jednak w piłce wszystko jest możliwe. Dlatego, jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Manchester United – West Ham United, kto wygra

Manchester United – West Ham United, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay 53 Willy Kambwala 67 Omari Forson 1 Lukasz Fabianski 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 42 Kaelan Casey 45 Divin Mubama 61 Lewis Orford Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay 53 Willy Kambwala 67 Omari Forson 1 Lukasz Fabianski 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 42 Kaelan Casey 45 Divin Mubama 61 Lewis Orford

Manchester United – West Ham United, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek Manchesteru United z West Ham United będzie można obejrzeć na żywo na antenie CANAL+ Sport. Ten mecz będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

