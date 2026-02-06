Manchester United – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United – Tottenham: typy bukmacherskie

W 25. kolejce Premier League dostaniemy dwa hitowe pojedynki. Już na inaugurację tej serii gier zaprezentuje się przeżywający renesans formy Manchester United. Jego przeciwnikiem na Old Trafford będzie Tottenham. Aktualnie imponować może bardziej marka gości, niż ich forma sportowa. Nie wolno jednak zapominać o historii bezpośrednich spotkań, która przeważa na korzyść przyjezdnych z Londynu. Czy Koguty znowu zdołają zatrzymać rywala z Manchesteru? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,48 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Manchester United – Tottenham: ostatnie wyniki

Zatrudnienie Michaela Carricka okazało się dla Manchesteru United strzałem w dziesiątkę. Anglik błyskawicznie odnalazł się jako trener swojego byłego zespołu, prowadząc go do kompletu trzech zwycięstw. Czerwone Diabły pokonały takie marki jak Arsenal (3:2) i Manchester City (2:0). Po trzy punkty udało się sięgnąć także w trudnym boju z Fulham (3:2).

Tottenham to jedno z największych rozczarowań sezonu 2025/2026 w Premier League. Ostatnie mecze są jednak pewnym symptomem poprawy. Spurs nie zawodzą w Lidze Mistrzów, gdzie ograli 2:0 Borussię Dortmund i Eintracht Frankfurt. Pozwoliło im to skończyć fazę ligową na czwartym miejscu. Z kolei w lidze londyńczycy przegrywali już 0:2 z Manchesterem City, a mimo tego zremisowali 2:2.

Manchester United – Tottenham: historia

Historia meczów bezpośrednich jest bezlitosna dla Manchesteru United. Czerwone Diabły nie potrafią pokonać Tottenhamu od października 2022 roku. Londyńczycy okazali się lepsi w tej rywalizacji w czterech z pięciu ostatnich pojedynków. Jedyny remis miał miejsce dwa miesiące temu, kiedy to spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

Manchester United – Tottenham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego hitu przystąpi Manchester United. Wskazuje na to współczynnik 1.58 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Tottenhamu możesz zagrać po kursie około 4.90. Z kolei zdarzenie zakładające podział punktów wyceniono kursem między 4.30 a 4.65..

Manchester United – Tottenham: kto wygra?

Manchester United – Tottenham: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Manchester United – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Tottenham odbędzie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

