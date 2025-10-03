Manchester United – Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Manchester United - Sunderland: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Old Trafford już w sobotę (4 października) o godzinie 16:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Altay Bayindir

Manchester United – Sunderland, typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie dojdzie do interesującego spotkania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Sunderland. Obie drużyny wydały latem mnóstwo pieniędzy na transfery, ale to dyspozycja Czerwonych Diabłów pozostawia wiele do życzenia. Niewątpliwie jednak nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ dla jednej z tych ekip może to być mecz na przełamanie.

Ja uważam, że obaj golkiperzy zakończą sobotni mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Manchester United – Sunderland, ostatnie wyniki

Manchester United prezentuje bardzo słabą formę. W ostatnich pięciu meczach podopieczni Rubena Amorima odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Burnley oraz 2:1 z Chelsea), a także ponieśli aż trzy porażki (po rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej, 0:3 z Manchesterem City i 1:3 z Brentford).

Sunderland natomiast może pochwalić się zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Beniaminek Premier League odniósł dwa zwycięstwa (2:1 z Brentford i 1:0 z Nottingham Forest), zaliczył dwa remisy (0:0 z Crystal Palace oraz 1:1 z Aston Villą), a także poniósł jedną porażkę (po rzutach karnych z Huddersfield z Pucharze Ligi Angielskiej).

Manchester United – Sunderland, historia

Rywalizacja Manchesteru United z Sunderlandem sięga początków XX wieku, kiedy obie drużyny regularnie mierzyły się w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii. Choć Czerwone Diabły częściej wychodziły zwycięsko z tych spotkań, Sunderland potrafił sprawiać im niespodzianki, szczególnie w latach swojej największej świetności. Z czasem jednak różnica poziomów między klubami rosła, a United dominowali w tej rywalizacji. Ostatnie mecze między tymi drużynami miały miejsce w sezonie 2016/17 Premier League. Wówczas dwukrotnie triumfowali piłkarze Manchesteru United – jesienią 3:0, a w rewanżu na wiosnę 3:1

Manchester United – Sunderland, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Sunderland natomiast sięga nawet 5.75.

Manchester United Sunderland 1.52 4.40 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 20:16 .

Manchester United – Sunderland, kto wygra?

Manchester United – Sunderland, przewidywane składy

Manchester United – Sunderland, przewidywane składy

Manchester United
Rúben Amorim
3-4-2-1 Przewidywany skład
1 Bayindir
4 Ligt
5 Maguire
23 Shaw
2 Dalot
18 Casemiro
8 Fernandes
13 Dorgu
19 Mbeumo
10 Cunha
30 Sesko

Rezerwowi
7 Mason Mount
11 Joshua Zirkzee
15 Leny Yoro
16 Amad Diallo
25 Manuel Ugarte
26 Ayden Heaven
31 Senne Lammens
33 Tyler Fredricson
37 Kobbie Mainoo

Sunderland
Régis Le Bris
4-3-3 Przewidywany skład
22 Roefs
32 Hume
20 Mukiele
15 Alderete
26 Masuaku
11 Rigg
34 Xhaka
27 Sadiki
7 Talbi
18 Isidor
28 Fee

Rezerwowi
1 Anthony Patterson
4 Dan Neil
5 Daniel Ballard
6 Lutsharel Geertruida
9 Brian Brobbey
12 Eliezer Mayenda
13 Luke O'Nien
24 Simon Adingra
25 Bertrand Traore

Manchester United – Sunderland, transmisja meczu

Spotkanie Manchester United – Sunderland obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę (4 października) o godzinie 16:00.

