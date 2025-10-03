Manchester United – Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Manchester United – Sunderland, typy bukmacherskie
W sobotnie popołudnie dojdzie do interesującego spotkania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Sunderland. Obie drużyny wydały latem mnóstwo pieniędzy na transfery, ale to dyspozycja Czerwonych Diabłów pozostawia wiele do życzenia. Niewątpliwie jednak nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ dla jednej z tych ekip może to być mecz na przełamanie.
Ja uważam, że obaj golkiperzy zakończą sobotni mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Manchester United – Sunderland, ostatnie wyniki
Manchester United prezentuje bardzo słabą formę. W ostatnich pięciu meczach podopieczni Rubena Amorima odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Burnley oraz 2:1 z Chelsea), a także ponieśli aż trzy porażki (po rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej, 0:3 z Manchesterem City i 1:3 z Brentford).
Sunderland natomiast może pochwalić się zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Beniaminek Premier League odniósł dwa zwycięstwa (2:1 z Brentford i 1:0 z Nottingham Forest), zaliczył dwa remisy (0:0 z Crystal Palace oraz 1:1 z Aston Villą), a także poniósł jedną porażkę (po rzutach karnych z Huddersfield z Pucharze Ligi Angielskiej).
Manchester United – Sunderland, historia
Rywalizacja Manchesteru United z Sunderlandem sięga początków XX wieku, kiedy obie drużyny regularnie mierzyły się w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii. Choć Czerwone Diabły częściej wychodziły zwycięsko z tych spotkań, Sunderland potrafił sprawiać im niespodzianki, szczególnie w latach swojej największej świetności. Z czasem jednak różnica poziomów między klubami rosła, a United dominowali w tej rywalizacji. Ostatnie mecze między tymi drużynami miały miejsce w sezonie 2016/17 Premier League. Wówczas dwukrotnie triumfowali piłkarze Manchesteru United – jesienią 3:0, a w rewanżu na wiosnę 3:1
Manchester United – Sunderland, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Sunderland natomiast sięga nawet 5.75.
Manchester United – Sunderland, kto wygra?
Manchester United – Sunderland, przewidywane składy
Manchester United – Sunderland, transmisja meczu
Spotkanie Manchester United – Sunderland obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę (4 października) o godzinie 16:00.
