Manchester United – Everton: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

W pierwszym sobotnim meczu 30. kolejki Premier League Manchester United podejmie przed własną publicznością Everton. Dla obu drużyn to bardzo ważne spotkanie. United walczą o Ligę Mistrzów, natomiast The Toffees o utrzymanie. Początek meczu o godzinie 13:30.

Manchester United – Everton, typy i przewidywania

Manchester United jest zdecydowanym faworytem meczu z Evertonem. Mimo wpadki z Newcastle Czerwone Diabły bardzo dobrze sobie radzą w ostatnich tygodniach i każdy inny wynik niż pozostanie trzech oczek na Old Trafford będzie można uznać za niespodziankę. The Toffees w ostatnim czasie znajdują się w niezłej dyspozycji, a w czterech ostatnich meczach zdobywali przynajmniej jednego gola, a warto zauważyć, że rywalizowali między innymi z Chelsea czy Tottenhamem. Dlatego można się spodziewać, że w sobotę na Old Trafford również trafią do siatki rywala. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Manchester United – Everton, sytuacja kadrowa

Sytuacja w Manchesterze United jest stała od pewnego czasu. Nadal za czerwoną kartkę pauzuje Casemiro, ponadto kontuzje leczą Van de Beek, Eriksen oraz Garnacho. W drużynie Evertonu również za czerwony kartonik pauzować musi Doucoure, a z powodu urazu nie wystąpi Townsend.

Manchester United – Everton, ostatnie wyniki

Manchester United w środku tygodnia skromnie pokonał Brentford 1:0. W miniony weekend United przegrali natomiast z Newcastle United 0:2. Wcześniej Czerwone Diabły zaliczyły cztery mecze bez porażki, które zakończyły się dwoma zwycięstwami z Realem Betis w Lidze Europy oraz wyeliminowaniem Fulham z Pucharu Anglii, a także remisem z Southampton w Premier League.

Everton wygrał tylko jedno z ostatnich sześciu spotkań pokonując Brentford. Ponadto The Toffees w tym czasie przegrali z Arsenalem oraz Aston Villą, a także remisowali z Nottingham, Chelsea oraz Tottenhamem. Znajdują się obecnie na 16. miejscu w tabeli, ale mają identyczną ilość punktów co będący w strefie spadkowej Bournemouth.

Manchester United – Everton, historia

Obie ekipy ostatni raz spotkały się na początku stycznia w meczu Pucharu Anglii. Na Old Trafford lepszy był Manchester United, który pewnie wygrał 3:1. W pierwszym meczu ligowym również górą były Czerwone Diabły, które wygrały 2:1. Everton na wygraną czeka od 9 kwietnia 2022 roku.

Manchester United – Everton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku w oczach bukmacherów jest Manchester United, a kursy na zwycięstwo Czerwonych Diabłów są dość niskie i wynoszą około 1,50. Dla porównania typy na wygraną Evertonu są bardzo wysokie i oscylują wokół 6,60. Jeśli masz przeczucie, że faworyt może zawieźć, ale nie chcesz ryzykować zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Manchester United – Everton, kto wygra

Manchester United – Everton, przewidywane składy

Manchester United – Everton, transmisja meczu

Spotkanie Manchesteru United z Evertonem będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 2. Pojedynek będzie można obejrzeć również online w CANAL+ Online oraz na Viaplay.pl. My natomiast zachęcamy do śledzenia tego starci w usłudze CANAL+ Online. Korzystając z naszej oferty możecie skorzystać z promocji 3×39 zł, dzięki której zapłacicie przez pierwsze trzy miesiące 39 zł/miesięcznie, a w kolejnych 49 zł/miesięcznie, natomiast subskrypcja jest odnawiana, co miesiąc.

