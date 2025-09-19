Manchester United – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Manchester United – Chelsea, typy bukmacherskie
Na sobotę został zaplanowany hit 5. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Chelsea. Czerwone Diabły zaliczają fatalne wejście w sezon i wewnątrz klubu panuje ponura atmosfera. Podopieczni Enzo Mareski natomiast w środku tygodnia grali wymagający mecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Zmęczenie może odbić się na zespole The Blues. Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że ostateczni drużyna Rubena Amorima przełamie się i sięgnie po zwycięstwo. Mój typ: wygrana Manchesteru United
Manchester United – Chelsea, ostatnie wyniki
Manchester United notuje fatalne wejście w sezon. Podopieczni Rubena Amorima w dotychczas rozegranych pięciu meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (3:2 z Burnley), zaliczyli jeden remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Arsenalem, o rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej i 0:3 z Manchesterem City).
Chelsea natomiast może się pochwalić dużo lepszymi rezultatami. W pięciu rozegranych meczach podopieczni Enzo Mareski odnieśli dwa zwycięstwa (5:1 z West Hamem United i 2:0 z Fulham), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Crystal Palace oraz 2:2 z Brentford), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).
Manchester United – Chelsea, historia
Manchester United i Chelsea od lat tworzą jedną z najciekawszych rywalizacji w angielskiej piłce. Początkowo przewagę miały Czerwone Diabłu, lecz od początku XXI wieku coraz częściej to londyński klub wychodził zwycięsko z ich starć. Mecze tych drużyn słyną z wyrównanej gry i często kończą się remisami. W zeszłym sezonie jesienią spotkanie na Old Trafford zakończyło się wynikiem 1:1. Natomiast wiosną The Blues wygrali 1:0 po bramce Marca Cucurelli.
Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga 2.65.
Manchester United – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Manchesteru United
- remisem
- wygraną Chelsea
0 Votes
Manchester United – Chelsea, przewidywane składy
|5Harry Maguire
|7Mason Mount
|10Matheus Cunha
|11Joshua Zirkzee
|26Ayden Heaven
|31Senne Lammens
|33Tyler Fredricson
|3Noussair Mazraoui
|25Manuel Ugarte
|11Jamie Bynoe-Gittens
|12Filip Jörgensen
|17Andrey Santos
|21Jorrel Hato
|27Malo Gusto
|29Wesley Fofana
|34Josh Acheampong
|40Facundo Buonanotte
|49Alejandro Garnacho
Manchester United – Chelsea, transmisja
Sobotni mecz Premier League pomiędzy Manchesterem United a Chelsea rozpocznie się o godzinie 18:30. To starcie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.
