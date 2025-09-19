Manchester United – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Manchester United - Chelsea: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Old Trafford już w sobotę (20 września) o godzinie 18:30.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Manchester United – Chelsea, typy bukmacherskie

Na sobotę został zaplanowany hit 5. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmie Chelsea. Czerwone Diabły zaliczają fatalne wejście w sezon i wewnątrz klubu panuje ponura atmosfera. Podopieczni Enzo Mareski natomiast w środku tygodnia grali wymagający mecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Zmęczenie może odbić się na zespole The Blues. Nadchodząca rywalizacja na Old Trafford zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostateczni drużyna Rubena Amorima przełamie się i sięgnie po zwycięstwo. Mój typ: wygrana Manchesteru United

Manchester United – Chelsea, ostatnie wyniki

Manchester United notuje fatalne wejście w sezon. Podopieczni Rubena Amorima w dotychczas rozegranych pięciu meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (3:2 z Burnley), zaliczyli jeden remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Arsenalem, o rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej i 0:3 z Manchesterem City).

Chelsea natomiast może się pochwalić dużo lepszymi rezultatami. W pięciu rozegranych meczach podopieczni Enzo Mareski odnieśli dwa zwycięstwa (5:1 z West Hamem United i 2:0 z Fulham), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Crystal Palace oraz 2:2 z Brentford), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Manchester United – Chelsea, historia

Manchester United i Chelsea od lat tworzą jedną z najciekawszych rywalizacji w angielskiej piłce. Początkowo przewagę miały Czerwone Diabłu, lecz od początku XXI wieku coraz częściej to londyński klub wychodził zwycięsko z ich starć. Mecze tych drużyn słyną z wyrównanej gry i często kończą się remisami. W zeszłym sezonie jesienią spotkanie na Old Trafford zakończyło się wynikiem 1:1. Natomiast wiosną The Blues wygrali 1:0 po bramce Marca Cucurelli.

Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Manchesteru United natomiast sięga 2.65.

Manchester United Chelsea 2.65 3.60 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 18:39 .

Manchester United – Chelsea, kto wygra?

Manchester United – Chelsea, przewidywane składy

Manchester United Rúben Amorim Chelsea Enzo Maresca Manchester United Rúben Amorim 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Bayindir 15 Yoro 4 Ligt 23 Shaw 16 Diallo 37 Mainoo 18 Casemiro 13 Dorgu 8 Fernandes 19 Mbeumo 30 Sesko 20 Pedro 7 Neto 10 Palmer 41 Estevao 8 Fernandez 25 Caicedo 3 Cucurella 4 Adarabioyo 23 Chalobah 24 James 1 Sanchez 1 Bayindir 15 Yoro 4 Ligt 23 Shaw 16 Diallo 37 Mainoo 18 Casemiro 13 Dorgu 8 Fernandes 19 Mbeumo 30 Sesko 20 Pedro 7 Neto 10 Palmer 41 Estevao 8 Fernandez 25 Caicedo 3 Cucurella 4 Adarabioyo 23 Chalobah 24 James 1 Sanchez 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 10 Matheus Cunha 11 Joshua Zirkzee 26 Ayden Heaven 31 Senne Lammens 33 Tyler Fredricson 3 Noussair Mazraoui 25 Manuel Ugarte 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 17 Andrey Santos 21 Jorrel Hato 27 Malo Gusto 29 Wesley Fofana 34 Josh Acheampong 40 Facundo Buonanotte 49 Alejandro Garnacho

Manchester United – Chelsea, transmisja

Sobotni mecz Premier League pomiędzy Manchesterem United a Chelsea rozpocznie się o godzinie 18:30. To starcie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

