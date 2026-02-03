Manchester City – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Matheus Nunes

Manchester City – Newcastle: typy bukmacherskie

W grze o finału Pucharu Angielskiej pozostały już tylko dwie drużyny. O udział w spotkaniu na Wembley w środowy wieczór zagrają Manchester City i Newcastle. Dla gospodarzy to kwestia dopięcia formalności i potwierdzenia swojej jakości piłkarskiej. Goście mają do odrobienia dwie bramki straty, co przy takim przeciwniku jawi się na zadanie niezwykle trudne, aczkolwiek nie niemożliwe. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Newcastle: ostatnie wyniki

Manchester City nie może być zadowolony z ostatniego spotkania. Obywatele prowadzili już 2:0 z Tottenhamem i wydawało się, że będzie to ich trzecie zwycięstwo z rzędu w takim stosunku bramkowym. Londyńczycy zdołali jednak doprowadzić do remisu, czym pozbawili ekipę Pepa Guardioli kompletu punktów.

Newcastle po raz ostatni ze zwycięstwa na krajowym podwórku cieszyło się 10 stycznia przeciwko Bournemouth w Pucharze Anglii. Od tego czasu Sroki wygrały tylko w Lidze Mistrzów, gdzie pokonały 3:0 PSV Eindhoven. Ostatnio Eddie Howe i spółka polegli z Liverpoolem na Anfield (1:4).

Manchester City – Newcastle: historia

W tym sezonie kluby te zagrały ze sobą dwukrotnie. Gospodarzem obu spotkań było Newcastle, które połowicznie wykorzystało atut własnego boiska. Sroki na poziomie Premier League pokonały Manchester City 2:1. Obywatele zrewanżowali się w pierwszym półfinale, triumfując 2:0.

Manchester City – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że w finale Pucharu Ligi Angielskiej jako drugi zespół zobaczymy Manchester City. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to 1.85. Z kolei wygraną Newcastle możesz zagrać po kursie 4.10.

Manchester City – Newcastle: kto wygra?

Manchester City – Newcastle: przewidywane składy

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Cherki, Bernardo; Semenyo, Haaland

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Barnes, Wissa, Gordon

Manchester City – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Newcastle odbędzie się w środę (4 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

