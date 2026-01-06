Manchester City – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2026)

19:12, 6. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City - Brighton: typy i kursy na mecz 21. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Nathan Ake
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Nathan Ake

Manchester City – Brighton: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji z udziałem drużyn plasujących się w górnej połowie tabeli. Starcie Manchester CityBrighton nie zapowiada się jednak na wyrównaną potyczkę. Gospodarze pretendują do wygrania mistrzostwa Anglii i nie mogą sobie pozwalać na straty punkty z takim przeciwnikiem. Goście swoich szans upatrują w chwilowym zastoju Obywateli, którzy nie wygrali jeszcze w 2026 roku. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,62
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 06.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Manchester City – Brighton: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru City w nowy rok weszli poniżej swoich możliwości. Popularni Obywatele zremisowali bowiem na wyjeździe bezbramkowo z rewelacją tego sezonu, Sunderlandem. Pewnym rozczarowaniem dla kibiców był zapewne również niedawny pojedynek z Chelsea. Ekipa Pepa Guardioli dała sobie strzelić gola w doliczonym czasie gry, przez co mecz zakończył się remisem 1:1.

Jedno spotkanie w 2026 roku rozegrało dotychczas Brighton. Zespół ten podejmował na własnym stadionie Burnley. Mecz ten zakończył się pomyślnie dla gospodarzy, którzy sięgnęli po trzy punkty po raz pierwszy od 30 listopada i wygranej 2:0 konfrontacji z Nottingham Forest.

Manchester City – Brighton: historia

Kluby te grały już ze sobą w sezonie 2025/2026. Manchester City wolałby jednak zapomnieć o tamtej wizycie na Amex Stadium. Brighton wygrało bowiem 2:1 po bramce zdobytej w 89. minucie meczu.

Manchester City – Brighton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City wywiąże się z roli faworyta w środowym meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 1.42. Zdarzenie zakładające wygraną Brighton można zagrać po kursie 6.75. Remis wyceniono zaś kursem 4.90.

Manchester City
Remis
Brighton
1.42
4.90
6.75
1.42
5.00
6.60
1.38
4.95
6.10
1.42
5.00
6.75
Odds are subject to change. Last updated 6 stycznia 2026 18:59

Manchester City – Brighton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Brighton
  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Brighton

0 Votes

Manchester City – Brighton: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Ake, O’Reilly; Rodri; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gomez, Ayari; Gruda, Rutter, Mitoma; Kostoulas

Manchester City – Brighton: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Brighton odbędzie się w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.