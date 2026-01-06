Manchester City – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Nathan Ake

Manchester City – Brighton: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji z udziałem drużyn plasujących się w górnej połowie tabeli. Starcie Manchester City – Brighton nie zapowiada się jednak na wyrównaną potyczkę. Gospodarze pretendują do wygrania mistrzostwa Anglii i nie mogą sobie pozwalać na straty punkty z takim przeciwnikiem. Goście swoich szans upatrują w chwilowym zastoju Obywateli, którzy nie wygrali jeszcze w 2026 roku. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Brighton: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru City w nowy rok weszli poniżej swoich możliwości. Popularni Obywatele zremisowali bowiem na wyjeździe bezbramkowo z rewelacją tego sezonu, Sunderlandem. Pewnym rozczarowaniem dla kibiców był zapewne również niedawny pojedynek z Chelsea. Ekipa Pepa Guardioli dała sobie strzelić gola w doliczonym czasie gry, przez co mecz zakończył się remisem 1:1.

Jedno spotkanie w 2026 roku rozegrało dotychczas Brighton. Zespół ten podejmował na własnym stadionie Burnley. Mecz ten zakończył się pomyślnie dla gospodarzy, którzy sięgnęli po trzy punkty po raz pierwszy od 30 listopada i wygranej 2:0 konfrontacji z Nottingham Forest.

Manchester City – Brighton: historia

Kluby te grały już ze sobą w sezonie 2025/2026. Manchester City wolałby jednak zapomnieć o tamtej wizycie na Amex Stadium. Brighton wygrało bowiem 2:1 po bramce zdobytej w 89. minucie meczu.

Manchester City – Brighton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City wywiąże się z roli faworyta w środowym meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 1.42. Zdarzenie zakładające wygraną Brighton można zagrać po kursie 6.75. Remis wyceniono zaś kursem 4.90.

Manchester City – Brighton: kto wygra?

Manchester City – Brighton: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Ake, O’Reilly; Rodri; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gomez, Ayari; Gruda, Rutter, Mitoma; Kostoulas

Manchester City – Brighton: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Brighton odbędzie się w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

