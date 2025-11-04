Manchester City – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

20:20, 4. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Manchester City - Borussia Dortmund: typy i kursy na środowy (5 listopada) hit 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Erling Haaland
PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

W środowych meczach 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA w teorii najciekawiej powinno być w Manchesterze, gdzie zagrają bezpośredni sąsiedzi w tabeli fazy ligowej, czyli Manchester City i Borussia Dortmund. Obie drużyny zgromadziły dotychczas po siedem punktów, wygrywając dwa mecze i zaliczając jeden remis.

Przewagę własnego boiska będzie miał Manchester City, który nawet bez tego atutu uznawany byłby za wyraźnego faworyta tej angielsko-niemieckiej rywalizacji. Borussia Dortmund wciąż czeka na wygraną w Manchesterze. Aktualnie prezentuje dobrą formę sportową, ale czy to wystarczy do historycznego sukcesu? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,62
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 04.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Manchester City – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Manchester City – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

W minionym weekend Manchester City wygrał drugi mecz z rzędu i to ponownie wynikiem 3:1. Najpierw Pep Guardiola i spółka wyeliminowali Swansea City z Pucharu Ligi Angielskiej. Z kolei ostatnio w takim stosunku bramkowym uporali się z rewelacją początku sezonu Premier League, Bournemouth.

Borussia Dortmund może się pochwalić wyczynem, który nie zdarzał się jej często. Zawodnicy Nikoli Kovaca mają serię czterech zwycięstw z rzędu. Jego podopieczni wygrali szalony mecz z Kopenhagą w Lidze Mistrzów (4:2) oraz awansowali do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, eliminując Eintracht Frankfurt w rzutach karnych. Spokojnie było na poziomie Bundesligi, gdzie Borussia ograła 1:0 FC Augsburg i FC Koln.

Manchester City – Borussia Dortmund, historia

Ostatnie mecze z udziałem tych drużyn miały miejsce w sezonie 2022/2023, kiedy to Manchester City i Borussia Dortmund zagrały ze sobą w fazie grupowej. Ciekawiej było na stadionie w Manchesterze, gdzie gospodarze przyjezdnych z Niemiec 2:1. Rewanż w Dortmundzie nie okazał się ofensywnym świętem futbolu, ponieważ spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Manchester City – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy uznali, że Manchester City najprawdopodobniej sięgnie w środę po trzy punkty. Scenariusz ten jest ich zdaniem bardzo możliwy, stąd kurs na to zdarzenie w wysokości 1.43. Kurs na remis to około 5.00. Z kolei współczynnik zakładający sukces Borussii Dortmund to między 6.20 a 6.40.

Manchester City
Remis
Borussia Dortmund
1.43
5.00
6.25
1.41
4.95
6.20
1.40
5.00
6.40
1.43
5.00
6.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 11:57.

Manchester City – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Manchester City – Borussia Dortmund, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Borussii Dortmund
  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Borussii Dortmund

0 Votes

Manchester City – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Mecz Manchester City – Borussia Dortmund będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Etihad Stadium w Manchesterze już w środę, 5 listopada o godzinie 21:00. Zawody jako arbiter główny poprowadzi sędzia Szymon Marciniak.

