Manchester City – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

Manchester City – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

W środowych meczach 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA w teorii najciekawiej powinno być w Manchesterze, gdzie zagrają bezpośredni sąsiedzi w tabeli fazy ligowej, czyli Manchester City i Borussia Dortmund. Obie drużyny zgromadziły dotychczas po siedem punktów, wygrywając dwa mecze i zaliczając jeden remis.

Przewagę własnego boiska będzie miał Manchester City, który nawet bez tego atutu uznawany byłby za wyraźnego faworyta tej angielsko-niemieckiej rywalizacji. Borussia Dortmund wciąż czeka na wygraną w Manchesterze. Aktualnie prezentuje dobrą formę sportową, ale czy to wystarczy do historycznego sukcesu? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Manchester City – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Mateo Kovacic Uraz kostki Początek stycznia 2026

Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Niklas Süle Uraz palca Około tydzień Julian Brandt Uraz mięśnia Koniec listopada 2025

Manchester City – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

W minionym weekend Manchester City wygrał drugi mecz z rzędu i to ponownie wynikiem 3:1. Najpierw Pep Guardiola i spółka wyeliminowali Swansea City z Pucharu Ligi Angielskiej. Z kolei ostatnio w takim stosunku bramkowym uporali się z rewelacją początku sezonu Premier League, Bournemouth.

Borussia Dortmund może się pochwalić wyczynem, który nie zdarzał się jej często. Zawodnicy Nikoli Kovaca mają serię czterech zwycięstw z rzędu. Jego podopieczni wygrali szalony mecz z Kopenhagą w Lidze Mistrzów (4:2) oraz awansowali do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, eliminując Eintracht Frankfurt w rzutach karnych. Spokojnie było na poziomie Bundesligi, gdzie Borussia ograła 1:0 FC Augsburg i FC Koln.

Manchester City – Borussia Dortmund, historia

Ostatnie mecze z udziałem tych drużyn miały miejsce w sezonie 2022/2023, kiedy to Manchester City i Borussia Dortmund zagrały ze sobą w fazie grupowej. Ciekawiej było na stadionie w Manchesterze, gdzie gospodarze przyjezdnych z Niemiec 2:1. Rewanż w Dortmundzie nie okazał się ofensywnym świętem futbolu, ponieważ spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Manchester City – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy uznali, że Manchester City najprawdopodobniej sięgnie w środę po trzy punkty. Scenariusz ten jest ich zdaniem bardzo możliwy, stąd kurs na to zdarzenie w wysokości 1.43. Kurs na remis to około 5.00. Z kolei współczynnik zakładający sukces Borussii Dortmund to między 6.20 a 6.40.

Manchester City – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Borussia Dortmund Niko Kovač Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Donnarumma 45 Khusanov 5 Stones 24 Gvardiol 21 Nouri 14 Gonzalez 52 Bobb 7 Marmoush 4 Reijnders 26 Savinho 9 Haaland 9 Guirassy 27 Adeyemi 14 Beier 24 Svensson 8 Nmecha 20 Sabitzer 26 Ryerson 5 Bensebaini 4 Schlotterbeck 3 Anton 1 Kobel 25 Donnarumma 45 Khusanov 5 Stones 24 Gvardiol 21 Nouri 14 Gonzalez 52 Bobb 7 Marmoush 4 Reijnders 26 Savinho 9 Haaland 9 Guirassy 27 Adeyemi 14 Beier 24 Svensson 8 Nmecha 20 Sabitzer 26 Ryerson 5 Bensebaini 4 Schlotterbeck 3 Anton 1 Kobel 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 1 James Trafford 3 Ruben Dias 6 Nathan Aké 10 Rayan Cherki 11 Jeremy Doku 13 Marcus Bettinelli 16 Rodri 27 Matheus Nunes 33 Nico O’Reilly 82 Rico Lewis 20 Bernardo Silva 47 Phil Foden 2 Yan Couto 7 Jobe Bellingham 13 Pascal Groß 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 23 Emre Can 28 Aaron Anselmino 31 Silas Ostrzinski 33 Alexander Meyer

Manchester City – Borussia Dortmund, kto wygra?

Manchester City – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Mecz Manchester City – Borussia Dortmund będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Etihad Stadium w Manchesterze już w środę, 5 listopada o godzinie 21:00. Zawody jako arbiter główny poprowadzi sędzia Szymon Marciniak.

