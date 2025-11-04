Manchester City – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

Manchester City – Borussia Dortmund, typy i przewidywania
W środowych meczach 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA w teorii najciekawiej powinno być w Manchesterze, gdzie zagrają bezpośredni sąsiedzi w tabeli fazy ligowej, czyli Manchester City i Borussia Dortmund. Obie drużyny zgromadziły dotychczas po siedem punktów, wygrywając dwa mecze i zaliczając jeden remis.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Przewagę własnego boiska będzie miał Manchester City, który nawet bez tego atutu uznawany byłby za wyraźnego faworyta tej angielsko-niemieckiej rywalizacji. Borussia Dortmund wciąż czeka na wygraną w Manchesterze. Aktualnie prezentuje dobrą formę sportową, ale czy to wystarczy do historycznego sukcesu? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Manchester City – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa
Mateo Kovacic
Uraz kostki
Początek stycznia 2026
Niklas Süle
Uraz palca
Około tydzień
Julian Brandt
Uraz mięśnia
Koniec listopada 2025
Manchester City – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki
W minionym weekend Manchester City wygrał drugi mecz z rzędu i to ponownie wynikiem 3:1. Najpierw Pep Guardiola i spółka wyeliminowali Swansea City z Pucharu Ligi Angielskiej. Z kolei ostatnio w takim stosunku bramkowym uporali się z rewelacją początku sezonu Premier League, Bournemouth.
Borussia Dortmund może się pochwalić wyczynem, który nie zdarzał się jej często. Zawodnicy Nikoli Kovaca mają serię czterech zwycięstw z rzędu. Jego podopieczni wygrali szalony mecz z Kopenhagą w Lidze Mistrzów (4:2) oraz awansowali do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, eliminując Eintracht Frankfurt w rzutach karnych. Spokojnie było na poziomie Bundesligi, gdzie Borussia ograła 1:0 FC Augsburg i FC Koln.
Manchester City – Borussia Dortmund, historia
Ostatnie mecze z udziałem tych drużyn miały miejsce w sezonie 2022/2023, kiedy to Manchester City i Borussia Dortmund zagrały ze sobą w fazie grupowej. Ciekawiej było na stadionie w Manchesterze, gdzie gospodarze przyjezdnych z Niemiec 2:1. Rewanż w Dortmundzie nie okazał się ofensywnym świętem futbolu, ponieważ spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.
Manchester City – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy uznali, że Manchester City najprawdopodobniej sięgnie w środę po trzy punkty. Scenariusz ten jest ich zdaniem bardzo możliwy, stąd kurs na to zdarzenie w wysokości 1.43. Kurs na remis to około 5.00. Z kolei współczynnik zakładający sukces Borussii Dortmund to między 6.20 a 6.40.
Manchester City – Borussia Dortmund, przewidywane składy
|1James Trafford
|3Ruben Dias
|6Nathan Aké
|10Rayan Cherki
|11Jeremy Doku
|13Marcus Bettinelli
|16Rodri
|27Matheus Nunes
|33Nico O’Reilly
|82Rico Lewis
|20Bernardo Silva
|47Phil Foden
|2Yan Couto
|7Jobe Bellingham
|13Pascal Groß
|17Carney Chukwuemeka
|21Fábio Silva
|23Emre Can
|28Aaron Anselmino
|31Silas Ostrzinski
|33Alexander Meyer
Manchester City – Borussia Dortmund, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City
- Remis
- Wygrana Borussii Dortmund
0 Votes
Manchester City – Borussia Dortmund, transmisja meczu
Mecz Manchester City – Borussia Dortmund będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 2. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Etihad Stadium w Manchesterze już w środę, 5 listopada o godzinie 21:00. Zawody jako arbiter główny poprowadzi sędzia Szymon Marciniak.
