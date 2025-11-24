Manchester City – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2025)

Manchester City – Bayer Leverkusen: typy bukmacherskie
W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają zespoły plasujące się w skrajnie różnych rejonach tabeli. Niepokonany Manchester City może się szczycić dziesięcioma zdobytymi punktami, które są efektem trzech zwycięstw i remisu. O połowę mniejszy dorobek ma ich najbliższy rywal z Niemiec, czyli Bayer Leverkusen (bilans 1-2-1). Anglikom zdecydowanie bliżej do walki o najlepszą ósemkę, podczas gdy przyjezdnych może zabraknąć wiosną w fazie pucharowej. Za faworyta uchodzą gospodarze, którzy w teorii powinni sprostać czekającemu ich we wtorek wyzwaniu. Czy tak się stanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Manchester City – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki
Jeszcze do niedawna listopad układał się dla Manchesteru City idealnie. Obywatele przed przerwą reprezentacyjną pokonali Bournemouth, Borussię Dortmund oraz Liverpool, zdobywając w każdym z tych meczów minimum trzy bramki. Kłopoty nadeszły po powrocie piłkarzy ze zgrupowań narodowych reprezentacji. Pep Guardiola i spółka okazali się minimalnie słabsi na wyjeździe od Newcastle United (1:2).
Serię trzech zwycięstw z rzędu zalicza właśnie Bayer Leverkusen. Rozpoczęła się ona tuż po odpadnięciu z Pucharu Niemiec (0:3 z Bayernem Monachium). Popularni Aptekarze zaczęli od minimalnej wygranej w Lizbonie z Benfiką w Lidze Mistrzów (1:0). Później dali lekcję futbolu FC Heidenheim (6:0). Z kolei w ostatni weekend poradzili sobie z Wolfsburgiem, pokonując go w delegacji 3:1.
Manchester City – Bayer Leverkusen: historia
Kluby te nie grały ze sobą nigdy, więc ich wtorkowy mecz będzie pierwszym bezpośrednim w historii.
Manchester City – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta wtorkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na ich zwycięstwo na poziomie około 1.22. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Bayeru Leverkusen to najczęściej 11.50. Kurs na remis to między 6.50 a 6.75.
Manchester City – Bayer Leverkusen: kto wygra?
Manchester City – Bayer Leverkusen: przewidywane składy
Manchester City – Bayer Leverkusen: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Bayer Leverkusen odbędzie się we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
