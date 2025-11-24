Manchester City – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2025)

20:32, 24. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City - Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Savinho
PressFocus Na zdjęciu: Savinho

Manchester City – Bayer Leverkusen: typy bukmacherskie

W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają zespoły plasujące się w skrajnie różnych rejonach tabeli. Niepokonany Manchester City może się szczycić dziesięcioma zdobytymi punktami, które są efektem trzech zwycięstw i remisu. O połowę mniejszy dorobek ma ich najbliższy rywal z Niemiec, czyli Bayer Leverkusen (bilans 1-2-1). Anglikom zdecydowanie bliżej do walki o najlepszą ósemkę, podczas gdy przyjezdnych może zabraknąć wiosną w fazie pucharowej. Za faworyta uchodzą gospodarze, którzy w teorii powinni sprostać czekającemu ich we wtorek wyzwaniu. Czy tak się stanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

STS
1,88
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 24.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Manchester City – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

Jeszcze do niedawna listopad układał się dla Manchesteru City idealnie. Obywatele przed przerwą reprezentacyjną pokonali Bournemouth, Borussię Dortmund oraz Liverpool, zdobywając w każdym z tych meczów minimum trzy bramki. Kłopoty nadeszły po powrocie piłkarzy ze zgrupowań narodowych reprezentacji. Pep Guardiola i spółka okazali się minimalnie słabsi na wyjeździe od Newcastle United (1:2).

Serię trzech zwycięstw z rzędu zalicza właśnie Bayer Leverkusen. Rozpoczęła się ona tuż po odpadnięciu z Pucharu Niemiec (0:3 z Bayernem Monachium). Popularni Aptekarze zaczęli od minimalnej wygranej w Lizbonie z Benfiką w Lidze Mistrzów (1:0). Później dali lekcję futbolu FC Heidenheim (6:0). Z kolei w ostatni weekend poradzili sobie z Wolfsburgiem, pokonując go w delegacji 3:1.

Manchester City – Bayer Leverkusen: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy, więc ich wtorkowy mecz będzie pierwszym bezpośrednim w historii.

Manchester City – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta wtorkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na ich zwycięstwo na poziomie około 1.22. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Bayeru Leverkusen to najczęściej 11.50. Kurs na remis to między 6.50 a 6.75.

Manchester City
Remis
Bayer Leverkusen
1.22
6.75
14.0
1.22
6.50
12.0
1.21
6.70
11.5
1.20
6.75
11.5
1.22
6.75
14.0
Odds are subject to change. Last updated 24 listopada 2025 20:18

Manchester City – Bayer Leverkusen: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Bayeru Leverkusen
0 Votes

Manchester City – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Manchester City – Bayer Leverkusen: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Bayer Leverkusen odbędzie się we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

