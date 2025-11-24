Manchester City – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Savinho

Manchester City – Bayer Leverkusen: typy bukmacherskie

W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają zespoły plasujące się w skrajnie różnych rejonach tabeli. Niepokonany Manchester City może się szczycić dziesięcioma zdobytymi punktami, które są efektem trzech zwycięstw i remisu. O połowę mniejszy dorobek ma ich najbliższy rywal z Niemiec, czyli Bayer Leverkusen (bilans 1-2-1). Anglikom zdecydowanie bliżej do walki o najlepszą ósemkę, podczas gdy przyjezdnych może zabraknąć wiosną w fazie pucharowej. Za faworyta uchodzą gospodarze, którzy w teorii powinni sprostać czekającemu ich we wtorek wyzwaniu. Czy tak się stanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Bayer Leverkusen: ostatnie wyniki

Jeszcze do niedawna listopad układał się dla Manchesteru City idealnie. Obywatele przed przerwą reprezentacyjną pokonali Bournemouth, Borussię Dortmund oraz Liverpool, zdobywając w każdym z tych meczów minimum trzy bramki. Kłopoty nadeszły po powrocie piłkarzy ze zgrupowań narodowych reprezentacji. Pep Guardiola i spółka okazali się minimalnie słabsi na wyjeździe od Newcastle United (1:2).

Serię trzech zwycięstw z rzędu zalicza właśnie Bayer Leverkusen. Rozpoczęła się ona tuż po odpadnięciu z Pucharu Niemiec (0:3 z Bayernem Monachium). Popularni Aptekarze zaczęli od minimalnej wygranej w Lizbonie z Benfiką w Lidze Mistrzów (1:0). Później dali lekcję futbolu FC Heidenheim (6:0). Z kolei w ostatni weekend poradzili sobie z Wolfsburgiem, pokonując go w delegacji 3:1.

Manchester City – Bayer Leverkusen: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy, więc ich wtorkowy mecz będzie pierwszym bezpośrednim w historii.

Manchester City – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta wtorkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na ich zwycięstwo na poziomie około 1.22. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Bayeru Leverkusen to najczęściej 11.50. Kurs na remis to między 6.50 a 6.75.

Manchester City – Bayer Leverkusen: kto wygra?

Manchester City – Bayer Leverkusen: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Donnarumma 27 Nunes 3 Dias 24 Gvardiol 33 O’Reilly 14 Gonzalez 10 Cherki 4 Reijnders 47 Foden 11 Doku 9 Haaland 14 Schick 10 Tillman 7 Hofmann 20 Grimaldo 24 Garcia 17 Seghir 19 Poku 44 Belocian 5 Bade 4 Quansah 1 Flekken 25 Donnarumma 27 Nunes 3 Dias 24 Gvardiol 33 O’Reilly 14 Gonzalez 10 Cherki 4 Reijnders 47 Foden 11 Doku 9 Haaland 14 Schick 10 Tillman 7 Hofmann 20 Grimaldo 24 Garcia 17 Seghir 19 Poku 44 Belocian 5 Bade 4 Quansah 1 Flekken 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand Rezerwowi 1 James Trafford 5 John Stones 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 13 Marcus Bettinelli 20 Bernardo Silva 21 Rayan Ait Nouri 26 Savinho 45 Abdukodir Khusanov 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis 9 Claudio Echeverri 11 Martin Terrier 18 Alejo Sarco 23 Nathan Tella 27 Jeremiah Mensah 28 Janis Blaswich 35 Christian Kofane

Manchester City – Bayer Leverkusen: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Bayer Leverkusen odbędzie się we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

