Manchester City – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Liga Mistrzów powoli wchodzi w decydującą fazę. Manchester City w ćwierćfinale zagra z Bayernem Monachium, co oznacza, że na tym etapie z rozgrywkami pożegna się jedna z drużyn, która przed sezonem była typowana na końcowego zwycięzcę Champions League. Pierwsza odsłona hitowej rywalizacji odbędzie się na Etihad Stadium, a to w roli faworyta stawia zespół Pepa Guardioli. Ekipa prowadzona przez Thomasa Tuchela zrobi jednak wszystko, by przed rewanżem na Allianz Arena osiągnąć jak najlepszy wynik.

The Citizens strzelili bramkę jako pierwsi w 13 z ostatnich 15 meczów. Nasz typ: pierwszy gol – Manchester City.

Nasz typ: pierwszy gol – Manchester City.

Manchester City – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Podopieczni Pepa Guardioli są w fantastycznej formie i mogą pochwalić się passą ośmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. The Citizens w ostatniej kolejce Premier League nie dali szans Southampton (4:1), dzięki czemu ciągle liczą się w walce o mistrzostwo Anglii. Manchester City w 1/8 finału Champions League wyeliminował RB Lipsk (1:1 oraz 7:0).

Bawarczycy grają z kolei w kratkę – znakomite mecze przeplatają wpadkami. Zespół Thomasa Tuchela wygrał 1:0 z Freiburgiem w 27. kolejce Bundesligi, ale ten sam Freiburg wyrzucił drużynę Die Roten z Pucharu Niemiec na etapie ćwierćfinału (1:2). Bayern Monachium wcześniej w lidze pokonał Borussię Dortmund 4:2, a w Lidze Mistrzów jego ostatnim rywalem było PSG (1:0 oraz 2:0).

Manchester City – Bayern Monachium, historia

Spotkania pomiędzy Obywatelami a Bawarczykami z reguły są bardzo wyrównana, o czym mówi statystyka pięciu poprzednich takich meczów – trzy razy wygrał Manchester City, a dwukrotnie triumfował Bayern Monachium. Obie ekipy po raz ostatni zmierzyły się w Lidze Mistrzów w sezonie 2014/2015 – pierwsze starcie padło łupem Niemców (1:0), a w drugim triumfowali Anglicy (3:2).

Manchester City – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem wtorkowego meczu Etihad Stadium. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi mniej więcej 1.80, a typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to około 3.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.10.

Manchester City – Bayern Monachium, przewidywane składy

Pep Guardiola nie będzie mógł liczyć tylko na Phila Fodena, natomiast Thomas Tuchel ma większy ból głowy. W kadrze Bayernu Monachium nie znajdą się bowiem tacy zawodnicy jak Eric Maxim Choupo-Moting, Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Mathys Tel oraz Paul Wanner.

Man City – absencje:

Bayern – absencje:

Manchester City – Bayern Monachium, kto wygra?

Manchester City – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 588 zł (49 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Etihad Stadium we wtorek 11 kwietnia o godzinie 21:00.

