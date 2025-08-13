Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2025)

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Medaliki muszą odrobić straty, czy im się to uda?

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: przewidywania

Rewanżowe starcie 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy zespołem Maccabi Hajfa a Rakowa Częstochowa zapowiada się niezwykle ciekawie. Dla kibiców Medalików jest to mecz o najwyższą wagę, bowiem porażka oznacza odpadnięcie z europejskich pucharów. Trzeba bowiem w starciu na Węgrzech odrobić stratę jednego gola z pierwszej potyczki pod Jasną Górą. Zadanie wydaje się możliwe do zrealizowania, ale ostatnia forma zespołu Marka Papszuna – szczególnie w ofensywie – pozostawia jednak sporo wątpliwości.

Patrząc jednak na pierwszy mecz tych drużyn oraz ostatnie potyczki Rakowa, można z całą pewnością postawić na BTTS – obie drużyny strzelą.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

Raków Częstochowa z pewnością nie może zaliczyć ostatnich wyników do zbyt udanych. Dwa ostatnie mecze Medalików to dwie porażki, w tym tam z Maccabi Hajfa. Poza tym ekipa Marka Papszuna uległa także Radomiakowi Radom w wyjazdowym starciu PKO Ekstraklasy. Oznacza to, że po trzech rozegranych meczach w naszej lidze mają oni na koncie tylko trzy punkty. Ostatni ligowy mecz z Zagłębiem Lubin został bowiem przełożony na inny termin.

Z kolei zespół Maccabi Hajfa swoje ostatnie dwa mecze wygrał. Było to wspomniane już starcie z Rakowem Częstochowa oraz mecz wcześniejszej rundy eliminacyjnej, a więc potyczka z Torpedo Żodzino. Ostatnia porażka tej ekipy miała miejsce w Pucharze Izraela przeciwko drużynie Beitar Jerozolima. Co ważne, tamtejsza liga jeszcze nie rozgrywa swoich spotkań.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: historia

Do tej pory zespoły te mierzyły się pomiędzy sobą oczywiście tylko raz i miało to miejsce w pierwszym starciu tegorocznej 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wówczas w Częstochowie padł wynik 0:1 dla drużyny z Izraela. Idealną szansą na wzięcie rewanżu będzie więc mecz rozgrywany na Nagyerdei Stadion w Debreczynie na Węgrzech.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: przewidywana jedenastka

Maccabi: Yermakov – Bataille, Seck, Eissat, Cornud – Saba, Naor, Azoulay – Haziza, Jovanović, Severina

Raków: Trelowski – Arsenić, Konstantopoulos, Svarnas – Tudor, Repka, Barath, Otieno – Ameyaw, Brunes, Fadiga.

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: kto awansuje?

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Rakowa Częstochowa. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Marka Papszuna wynosi mniej więcej 2.35. Z kolei remis można postawić za około 3.45. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty Maccabi Hajfa, to możemy to zrobić nawet po kursie w okolicach 3.00.

Maccabi Hajfa Raków Częstochowa 3.00 3.45 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2025 11:01 .

Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa: transmisja

Rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz w internecie na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Komentatorami spotkania będą Aleksander Roj i Kazimierz Węgrzyn. Początek rywalizacji o godzinie 20:00 w czwartek 14 sierpnia 2025 roku.

