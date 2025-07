ŁKS Łódź – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (18.07.2025)

ŁKS Łódź - Znicz Pruszków, typy na piątkowy mecz 1. kolejki Betclic 1. Ligi. Łodzianie są uważani za jednego z głównych kandydatów do awansu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski - trener ŁKS-u Łódź

ŁKS – Znicz, typy i przewidywania

ŁKS Łódź przeszedł tego lata poważną rewolucję. Miniony sezon miał przynieść awans do Ekstraklasy, ale tak się nie stało, więc klub postawił na poważne zmiany. Doszło do niej również na ławce trenerskiej – teraz za wyniki zespołu będzie odpowiadał Szymon Grabowski, który wcześniej wprowadził do elity Lechię Gdańsk. Łodzianie wzmocnili skład takimi nazwiskami, jak Fabian Piasecki, Mateusz Lewandowski, Miłosz Szczepański czy Artur Craciun. Na inaugurację sezonu ŁKS podejmie przed własną publicznością ekipę Znicza Pruszków, po której eksperci nie spodziewają się ekscesów. Po raz kolejny ma to być drużyna, która po prostu zdoła wywalczyć utrzymanie i wciąż będzie grać na zapleczu Ekstraklasy. Biorąc pod uwagę, że ŁKS podejdzie do tej rywalizacji jako gospodarz oraz faworyt, kurs na jego zwycięstwo zdaje się być atrakcyjny. Mój typ – wygrana ŁKS-u.

ŁKS – Znicz, ostatnie wyniki

ŁKS Łódź w meczach sparingowych nie zachwycał, ale warto pamiętać, że miał naprawdę jakościowych przeciwników. W spotkaniach z Radomiakiem Radom, Bruk-Bet Termalicą Nieciecza oraz Stalą Mielec padały bezbramkowe remisy. Sprawdzian generalny był już udany, gdyż łodzianie ograli Arkę Gdynia 3-2, a do siatki trafił nowy nabytek, czyli Piasecki.

Znicz Pruszków w okresie przygotowawczym także nie zachwycał, choć może to mało powiedziane. Przegrał mecze sparingowe z Motorem Lublin (0-3), Widzewem Łódź (0-2) oraz Pogonią Siedlce (1-2). Te starcia zobrazowały, że Znicz ma problemy ze zdobywaniem goli i na starcie kampanii może nie być jeszcze gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie, co z kolei jest dużą szansą dla ŁKS-u.

ŁKS – Znicz, historia

W minionym sezonie ŁKS nie prezentował się zbyt dobrze, o czym świadczą także wyniki bezpośredniej rywalizacji ze Zniczem. To ekipa z Pruszkowa zdobyła w sumie cztery punkty, wiosną ogrywając ŁKS na wyjeździe 3-2, a u siebie remisując 2-2. Był to powrót do ligowych potyczek tych drużyn po dłuższej przerwie, bowiem cztery wcześniejsze spotkania były rozgrywane w ramach sparingów.

ŁKS – Znicz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na wygraną ŁKS-u wynosi około 1.65, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to nawet 5.10. Kurs na remis waha się z kolei między 3.95 a 4.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2025 07:45 .

ŁKS – Znicz, kto wygra?

ŁKS – Znicz, transmisja meczu

Mecz ŁKS Łódź – Znicz Pruszków rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Będzie transmitowany w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Można go śledzić również w usłudze Betclic TV.

