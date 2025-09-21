ŁKS Łódź – Wieczysta Kraków: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

ŁKS Łódź - Wieczysta Kraków, typy na niedzielny mecz 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Ekipa Szymona Grabowskiego chce się przełamać przeciwko mocnemu rywalowi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski - trener ŁKS-u Łódź

ŁKS – Wieczysta, typy i przewidywania

Wieczysta Kraków od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę. Była uważana za jednego z kandydatów do awansu, ale jej postawa i tak jest pozytywnym zaskoczeniem. Na drugim biegunie znajduje się ŁKS Łódź, który w niedzielę podejmie u siebie właśnie ekipę Przemysława Cecherza. Zespół prowadzony przez Szymona Grabowskiego miał walczyć o bezpośredni awans do Ekstraklasy, a tymczasem notuje bardzo słabe wyniki. Kryzys goni kryzys, a obecnie notuje serię czterech meczów bez wygranej. Przełamanie z Wieczystą z pewnością dałoby dużego kopa, ale nie będzie o to łatwo. Obie drużyny są jakościowe, natomiast to Wieczysta prezentuje się lepiej. ŁKS ma z kolei atut własnego boiska i wspierających trybun. Mój typ – remis.

ŁKS – Wieczysta, ostatnie wyniki

ŁKS Łódź zajmuje w tabeli dopiero 12. lokatę z dorobkiem 11 punktów. To jedno z największych rozczarowań tego sezonu pierwszej ligi. Ekipa Szymona Grabowskiego miała walczyć o bezpośredni awans, a ma problem z grą w górnej połowie tabeli. Ostatnie cztery mecze to tylko dwa zdobyte punkty – ŁKS zremisował z Polonią Warszawa (2-2) i Odrą Opole (1-1), a także poległ w starciach z Miedzią Legnica (1-2) oraz Ruchem Chorzów (1-2).

Wieczysta Kraków po dwóch meczach bez wygranej wróciła na zwycięską ścieżkę, ogrywając w poprzedniej kolejce Stal Mielec 2-0. Wcześniej przydarzył jej się fatalny mecz i porażka z Polonią Bytom (2-4), a także remis z Górnikiem Łęczna w dramatycznych okolicznościach (2-2). Zespół Przemysława Cecherza przed startem kolejki zajmował drugą lokatę, ustępując tylko Wiśle Kraków.

ŁKS – Wieczysta, historia

Te drużyny nie miały dotąd okazji mierzyć się w meczu o stawkę. Grały dwukrotnie towarzysko – w styczniu 2025 roku Wieczysta Kraków pokonała ŁKS Łódź 2-1 i takim samym wynikiem zakończyło się towarzyskie starcie z czerwca 2024 roku. Nieoficjalny bilans jest więc korzystny dla Wieczystej, choć oczywiście nie ma to większego znaczenia.

ŁKS – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać faworyta niedzielnej rywalizacji. Kurs na wygraną ŁKS-u Łódź wynosi 2.49, a w przypadku ewentualnego zwycięstwa Wieczystej Kraków jest to 2.57. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2025 08:28 .

ŁKS – Wieczysta, transmisja meczu

Niedzielny mecz ŁKS Łódź – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 20:15. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV.

