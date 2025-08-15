ŁKS Łódź – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

ŁKS Łódź - Stal Mielec, typy na mecz 5. kolejki Betclic 1. Ligi. Łodzianie po słabym starcie sezonu muszą wrócić do wygrywania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

ŁKS – Stal, typy i przewidywania

ŁKS Łódź nie wystartował w tym sezonie zgodnie z planem. Podczas letniego okienka dokonał kilku ciekawych transferów, sprowadzając chociażby Fabiana Piaseckiego, Miłosza Szczepaniaka czy Serheja Krykuna, a więc znanych piłkarzy z boisk Ekstraklasy. Walka o awans nie będzie natomiast łatwa – ekipa Szymona Grabowskiego w pierwszych czterech kolejkach potknęła się już dwukrotnie. W piątek zagra natomiast ze Stalą Mielec, czyli spadkowiczem z Ekstraklasy. Obie drużyny nie mogą być zadowolone z dotychczasowych rezultatów, dlatego z pewnością zależy im na wysokim i przekonującym zwycięstwie. Przed własną publicznością faworytem będzie ŁKS, który dysponuje bardziej jakościową kadrą. Mój typ – wygrana ŁKS-u.

Betclic 1.83 ŁKS wygra Zagraj!

ŁKS – Stal, ostatnie wyniki

ŁKS rozpoczął ligowy sezon od wygranej ze Zniczem Pruszków (1-0). Później zmierzył się w hicie kolejki z Wisłą Kraków. Mecz ten zakończył się blamażem łódzkiej drużyny, która przegrała na wyjeździe aż 0-5. Tydzień później poważnie się zrehabilitowała, ogrywając takim samym rezultatem Polonię Bytom. Wydawało się, że wszystko wraca na właściwe tory, lecz w czwartej kolejce ŁKS znów mocno się potknął – tym razem poległ w starciu z Chrobrym Głogów (1-2).

Stal Mielec z kolei na inaugurację pierwszej ligi przegrała z Wisłą Kraków 0-4. Później, po szalonym starciu, pokonała ekipę Znicza Pruszków 5-4. To jedyny pozytywny aspekt w wykonaniu spadkowicza w tym sezonie, bowiem dwa następne mecze to tylko jeden punkt. Stal przegrała 1-3 z Polonią Warszawa, a także zremisowała 1-1 z Górnikiem Łęczna.

ŁKS – Stal, historia

W sezonie 2023/2024 oba zespoły rywalizowały ze sobą na poziomie Ekstraklasy. Stal Mielec wygrała u siebie 1-0, natomiast w Łodzi także triumfowali gospodarze, którzy zwyciężyli 3-2. Był to sezon, który zakończył się spadkiem ŁKS-u do pierwszej ligi. Od tego czasu ŁKS i Stal zagrały ze sobą dwukrotnie w sparingach – przed startem obecnej kampanii ekipy zremisowały bezbramkowo.

ŁKS – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają w tym meczu ŁKS Łódź. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.83. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Mielec jest to natomiast 3.75. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 07:43 .

ŁKS – Stal, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną ŁKS-u

Remisem

Wygraną Stali Wygraną ŁKS-u

Remisem

Wygraną Stali 0 Votes

ŁKS – Stal, transmisja meczu

Piątkowy mecz ŁKS Łódź – Stal Mielec rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna w TVP Sport. Transmisję można śledzić też w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

