ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: przewidywania

To będzie bez cienia wątpliwości jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki Betclic 1. ligi. ŁKS Łódź na własnym stadionie podejmie bowiem zespół Polonii Warszawa i wszystko wskazuje na to, że trudno wskazać jakiegokolwiek faworyta tej rywalizacji. Gospodarze doskonale radzą sobie u siebie, ale z drugiej strony goście w delegacjach mają siedem zdobytych punktów. Można spodziewać się więc sporej liczby goli, strzałów oraz emocji.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: ostatnie mecze

Bilans ostatnich spotkań obu tych zespołów jest bardzo podobny. ŁKS Łódź do tej pory zgromadził na swoim koncie dziewięć punków i co ważne, wszystkie z nich udało się zdobyć przed własną publicznością. Aktualny bilans ekipy Szymona Grabowskiego to bowiem trzy zwycięstwa w Łodzi i trzy porażki w meczach wyjazdowych. Udało się do tej pory pokonać zespół Znicza Pruszków, Polonii Bytom oraz Stali Mielec.

Z kolei Polonia Warszawa ma na swoim liczniku osiem zdobytych punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce, rozgrywanej w środku tygodnia, dostali oni jednak solidne lanie od zespołu Wieczystej Kraków. Na Konwiktorskiej krakowianie wygrali aż 6:1. Wcześniej ekipa Mariusza Pawlaka podzieliła się punktami w meczu z Ruchem Chorzów.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: historia

W poprzednim sezonie obie te drużyny rywalizowały ze sobą oczywiście dwukrotnie i bilans ten jest korzystniejszy dla łodzian, którzy w sumie zdobyli w starciach z Polonią cztery punkty. Przed własną publicznością padł bowiem remis 0:0, ale w rewanżu w stolicy udało się im pokonać Polonię 1:0. Co ciekawe, szukając ostatniego zwycięstwa warszawiaków, trzeba cofnąć się aż do października 2015 roku, gdy jeszcze w 3. lidze padł wynik 2:1 dla stołecznego klubu.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: kto wygra?

Kto wygra mecz? ŁKS Łódź

Remis

Polonia Warszawa ŁKS Łódź 0%

Remis 100%

Polonia Warszawa 0% 1+ Votes

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół ŁKS-u Łódź. Kurs na zwycięstwo graczy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.15. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty gości z Warszawy, to możemy to zrobić nawet za 3.40, co wydaje się być atrakcyjnym kursem. Remis z kolei wyceniany jest na około 3.50.

ŁKS Łódź Polonia Warszawa 2.15 3.55 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 12:14 .

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: transmisja

Mecz pomiędzy ŁKS-em Łódź a Polonią Warszawa będzie można oglądać na kanale TVP 3 w ramach mini multiligi Betclic 1. ligi. Całe spotkanie dostępne będzie na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, a także w Betclic TV. Chcąc uzyskać dostęp do transmisji, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł. Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.