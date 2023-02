PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Liverpool – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór na Anfield Road dojdzie do kolejnego w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów pojedynku dwóch wielkich firm. Obie drużyny mają wiele do udowodnienia, dzięki czemu możemy spodziewać się dużych emocji w dwumeczu.

Anfield Liga Mistrzów Liverpool FC Real Madryt 2.35 3.70 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2023 18:50 .

Liverpool – Real Madryt, typy i przewidywania

Trudno wyrokować jak potoczy się wtorkowe spotkanie na Anfield Road. Obie drużyny przystąpią do niego zdeterminowane, ponieważ po niepowodzeniach w lidze mają wiele do udowodnienia, zarówno sobie jak i kibicom. Emocji na stadionie Liverpoolu nie powinno zabraknąć, ale bardzo trudno wskazać zespół, który ma większe szanse na zwycięstwo. My spodziewamy się otwartego spotkania, w którym obie drużyny będą próbowały atakować, a co za tym idziemy spodziewali się kilku goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Liverpool – Real Madryt, ostatnie wyniki

Przed sezonem obie drużyny zaliczane były do głównych kandydatów do zdobycia mistrzowskiego tytułu, a także triumfu w Lidze Mistrzów. Wiele jednak wskazuje na to, że celu był triumf w rozgrywkach ligowych nie uda się zrealizować zarówno Liverpoolowi, jak i Realowi Madryt.

The Reds notują fatalny sezon, czego najlepszym potwierdzeniem jest dopiero ósme miejsce w ligowej tabeli. Jego strata do prowadzącego obecnie Arsenalu to aż 19 punktów. Różnica ta była jeszcze większa, ale podopieczni Juergena Kloppa wygrali dwa ostatnie mecze – 2:0 z Evertonem i 2:0 z Newcastle United. Występy te sprawiają, że do wtorkowego spotkania piłkarze Liverpoolu przystąpią w nieco lepszych humorach, niż miałoby to miejsce kilka tygodni temu.

W porównaniu do The Reds, sytuacja Realu Madryt w lidze jest nieznacznie lepsza. Drużyna Carlo Ancelottiego zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale jej strata do prowadzącej Barcelony wynosi osiem punktów. Optymizmem może natomiast forma prezentowana w ostatnich tygodniach przez Królewskich, którzy mogą się pochwalić czterema kolejnymi wygranymi. Najpierw odnieśli dwa zwycięstwa w Klubowych Mistrzostwach Świata z Al Ahly (4:1) i Al-Hilal (5:1), a następnie zdobyli komplet sześciu punktów w dwóch ligowych spotkaniach – 4:0 z Elche i 2:0 z Osasuną.

Liverpool – Real Madryt, historia

Dwumecz w ramach 1/8 finału będzie swego rodzaju rewanżem za poprzedni sezon, w którym obie drużyny spotkały się w wielkim finale. Górą z pojedynku który odbył się na Stade de France z podparyskim Saint-Denis wyszli Królewscy, którzy wygrali skromnie 1:0 po trafieniu Viniciusa Juniora.

Był to jednocześnie szósty z rzędu bezpośredni pojedynek w którym zwycięstwa nie odniósł Liverpool. W tym czasie Królewscy z wygranej cieszyli się aż pięć razy. The Reds ostatni mecz przeciwko Realowi Madryt wygrał w marcu 2009 roku.

Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na zwycięstwo we wtorkowym meczu na Anfield Road mają gospodarzy. Standardowe kursy na wygraną Liverpoolu oscylują w okolic 2.30 – 2.35. W przypadku Realu Madryt kursy na jego zwycięstwo sięgają 3.00. Czytelnicy goal.pl mają jednak możliwość skorzystania z oferty Superbet, która pozwala postawić na zwycięstwo jednej z tych drużyn po kursie 100.00. Aby mieć taką możliwość wystarczy zarejestrować konto podając Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Real Madryt, kto wygra?

Liverpool – Real Madryt, przewidywane składy

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp we wtorkowy wieczór na pewno nie będzie mógł skorzystać z usług Luisa Diaza, Ibrahimy Konate i Thiago Alcantary. Pod znakiem zapytania stoją natomiast występy Arthura oraz Darwina Nuneza, który nabawił się urazu barku podczas ostatniego ligowego meczu z Newcastle.

W najsilniejszym zestawieniu nie będzie mógł również wystąpić Real Madryt. Z zespołem do Anglii nie udało się dwóch środkowych pomocników – Toni Kroos i Aurelien Tchouameni. Obaj zmagają się z chorobami Ich miejsce w wyjściowej jedenastce prawdopodobnie zajmą Eduardo Camavinga i Dani Ceballos. Względu zdrowotne nie pozwalają również na występ Ferlanda Mendy’ego i Mariano Diaza.

Liverpool – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Liverpool – Real Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00 i w telewizji będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 2.

Za pośrednictwem internetu spotkanie można natomiast obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w świetnej cenie. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony możesz zaoszczędzić aż 126 zł! Za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz jedynie 288 zł. W przeliczeniu na miesiąc to tylko 48 zł.

