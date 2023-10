Liverpool – Nottingham Forest: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds poradzą sobie z drużyną będącą w drugiej połowie stawki? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Anfield Road już w najbliższą niedzielę, 29 października o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah i Ryan Gravenberch

Liverpool FC Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2023 04:36 .

Liverpool – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Liverpool w 10. kolejce Premier League u siebie przyjmie Nottingham Forest. Podopieczni Juergena Kloppa to zdecydowany faworyt niedzielnej rywalizacji. Obie ekipy przed tą serią gier są na dwóch biegunach – zespół Tricky Trees ma bowiem zaledwie sześć oczek zapasu nad strefą spadkową, natomiast drużyna The Reds traci tylko punkt do ligowego podium. Sytuacja którego z tych klubów poprawi się po spotkaniu na Anfield Road?

Mohamed Salah w ostatnim czasie jest w genialnej formie – strzelił 5 bramek w 3 poprzednich meczach. Mój typ: gol Mohameda Salaha.

Liverpool – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Liverpool – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja łydki Początek listopada 2023 Andrew Robertson Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Ben Doak Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Curtis Jones Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 3 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 3 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja łydki Początek listopada 2023 Andrew Robertson Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz ramienia Połowa listopada 2023 Ben Doak Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Curtis Jones Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 3 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 3 meczach

Nottingham - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Omar Richards Uraz nogi Uraz nogi Powrót: Kilka dni Uraz nogi Kilka dni George Shelvey Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Danilo Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Nuno Tavares Naderwanie mięśnia Naderwanie mięśnia Powrót: Kilka dni Naderwanie mięśnia Kilka dni Felipe Monteiro Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Taiwo Awoniyi Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Początek listopada 2023 Uraz pachwiny Początek listopada 2023 Gonzalo Montiel Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja łydki Połowa listopada 2023 Callum Hudson-Odoi Nieznany Nieznany Powrót: Początek grudnia 2023 Nieznany Początek grudnia 2023 Divock Origi Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz biodra Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Omar Richards Uraz nogi Uraz nogi Powrót: Kilka dni Uraz nogi Kilka dni George Shelvey Nieznany Nieznany Powrót: Niepewny Nieznany Niepewny Danilo Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Nuno Tavares Naderwanie mięśnia Naderwanie mięśnia Powrót: Kilka dni Naderwanie mięśnia Kilka dni Felipe Monteiro Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Taiwo Awoniyi Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Początek listopada 2023 Uraz pachwiny Początek listopada 2023 Gonzalo Montiel Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja łydki Połowa listopada 2023 Callum Hudson-Odoi Nieznany Nieznany Powrót: Początek grudnia 2023 Nieznany Początek grudnia 2023 Divock Origi Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz biodra Połowa listopada 2023

Liverpool – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Podopieczni Juergena Kloppa w Premier League plasują się tuż za podium, a w tamten weekend pokonali Everton 2:0 w derbach Merseyside. The Reds tydzień wcześniej natomiast zremisowali 2:2 z Brighton & Hove Albion. Warto dodać, że Liverpool w Lidze Europy wygrał 5:1 z Tuluzą. Dwa poprzednie starcia drużyny Steve'a Coopera na ligowym podwórku to z kolei dwa podziały punktów - odpowiednio z Luton Town (2:2) oraz Crystal Palace (0:0).

Liverpool – Nottingham Forest, historia

Liverpool w ostatnim czasie lepiej radzi sobie od Nottingham Forest w bezpośredniej rywalizacji obu drużyn. Analizując pięć poprzednich meczów pomiędzy tym ekipami, odnotujemy trzy wygrane The Reds, jedno zwycięstwo Tricky Trees i jeden remis.

Liverpool – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Nottingham Forest to mniej więcej 9.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Nottingham Forest, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 19 Harvey Elliot 20 Diogo Jota 32 Joel Matip 48 Calum Scanlon 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah Joe Worrall 4 Neco Williams 7 Cheikhou Kouyate 8 Andrey Santos 12 Harry Toffolo 15 Moussa Niakhate 19 Ryan Yates 22 Odisseas Vlachodimos 23 Brandon Aguilera 41 Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 19 Harvey Elliot 20 Diogo Jota 32 Joel Matip 48 Calum Scanlon 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah Joe Worrall 4 Neco Williams 7 Cheikhou Kouyate 8 Andrey Santos 12 Harry Toffolo 15 Moussa Niakhate 19 Ryan Yates 22 Odisseas Vlachodimos 23 Brandon Aguilera 41

Liverpool – Nottingham Forest, kto wygra?

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym Canal+ Premium. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Anfield już w niedzielę, 29 października o godzinie 15:00.

