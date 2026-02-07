Liverpool – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

Liverpool FC podejmie Manchester City w hicie 25. kolejki Premier League. Mecz na Anfield rozpocznie się w niedzielę (8 lutego) o godz. 17:30. Mistrzowie Anglii chcą się zrehabilitować za porażkę na Etihad Stadium w listopadzie.

Liverpool – Manchester City: typy bukmacherskie

Liverpool podejmie Manchester City na Anfield w niedzielnym (8 lutego) hicie 25. kolejki Premier League. Styczeń nie był udany dla The Reds. W całym miesiącu wygrali tylko jedno ligowe spotkanie i spadli na szóste miejsce w tabeli. Obrońcy tytułu tydzień temu pokonali Newcastle United, wcześniej jednak ulegli Bournemouth na Vitality Stadium.

Mimo słabszej serii pozycja Arne Slota nie jest zagrożona, a znakomite wyniki w Lidze Mistrzów pokazują, że trudniejsze momenty w Anglii są wkalkulowane w sezon. Zespół Pepa Guardioli zajmuje obecnie drugą lokatę w tabeli. We wszystkich rozgrywkach The Citizens pozostają niepokonani od czterech spotkań, choć w pamięci kibiców na długo pozostanie niedawna porażka w derbach Manchesteru na Old Trafford. Wszystko wskazuje na to, że angielski szlagier dostarczy wielu emocji. Myślę, że warto rozważyć typ na gole. Mój typ: liczba bramek -powyżej 3.5.

Liverpool – Manchester City: ostatnie wyniki

Dwie bramki Hugo Ekitike oraz trafienia Floriana Wirtza i Ibrahimy Konate zapewniły Liverpoolowi efektowne zwycięstwo nad Newcastle United (4:1) w poprzedniej kolejce Premier League. W ostatnim czasie mistrzowie Anglii rozbili Karabach Agdam (6:0) w Lidze Mistrzów, przegrali ligowe starcie z Bournemouth (2:3), ograli na wyjeździe Olympique Marsylia (3:0) w Champions League oraz zremisowali z Burnley w krajowych rozgrywkach.

Piłkarze Manchesteru City w środku tygodnia awansowali do finału Pucharu Ligi Angielskiej po triumfie nad Newcastle United (3:1) na Etihad Stadium. Bohaterem spotkania był Omar Marmoush, który ustrzelił dublet. W ostatnim ligowym hicie zespół Pepa Guardioli zremisował z Tottenhamem Hotspur (2:2), choć do przerwy prowadził różnicą dwóch bramek. Wcześniej The Citizens w Lidze Mistrzów pokonali Galatasaray Stambuł (2:0) i przegrali z Bodo/Glimt (1:3) w Norwegii. W lidze pokonali Wolverhampton Wanderers (2:0).

Liverpool – Manchester City: historia

Od lat starcia Liverpoolu z Manchesterem City należą do najważniejszych w Premier League i bezpośrednie pojedynki tylko to potwierdzają. Pięć ostatnich ligowych pojedynków tych drużyn to historia zmieniających się nastrojów, taktycznych szachów i momentów, które długo pozostają w pamięci kibiców. Najświeższy rozdział rywalizacji napisany został w listopadzie na Etihad Stadium. Manchester City zagrał koncertowo i pewnie pokonał The Reds (3:0). W lutym ubiegłego roku Liverpool okazał się zespołem dojrzalszym i skuteczniejszym, wygrywając (2:0).

Liverpool – Manchester City: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów zwycięstwo Liverpoolu w hicie Premier League wyceniane jest na około 2.35. Z kolei triumf Manchesteru City na Anfield to kurs około 2.87, a remis został oszacowany na poziomie około 3.65.

Liverpool FC Remis Manchester City 2.35 3.45 2.80 2.35 3.65 2.87 2.35 3.65 2.87 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 06:54

Liverpool – Manchester City: przewidywane składy

Liverpool FC: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri – Rodri – Semenyo, Foden, O’Reilly, Cherki – Haaland

Liverpool – Manchester City: sonda

Liverpool – Manchester City: transmisja meczu

Spotkanie Liverpool – Manchester City w ramach 25. kolejki Premier League odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

