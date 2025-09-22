Liverpool FC – Southampton FC: typy, kursy, zapowiedź (23.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool – Southampton: typy bukmacherskie

Spotkanie Liverpool – Southampton będzie jednym z ciekawszych meczów w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. O awans do kolejnej rundy zagrają aktualny mistrz Anglii oraz spadkowicz z Premier League. Warto pamiętać też o tym, że starcie to odbędzie się na Anfield, co z pewnością nie ułatwia zadania przyjezdnym. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Liverpool – Southampton: ostatnie wyniki

We wrześniu Liverpool zaprezentował się kibicom trzykrotnie. Pierwszą potyczką było wyjazdowe starcie z Burnley, które zakończyło się wygraną The Reds 1:0. Więcej goli padło w Lidze Mistrzów, gdzie zawodnicy Arne Slota ograli Atletico Madryt 3:2. Z kolei na poziomie Premier League mistrzowie Anglii okazali się lepsi od Evertonu (2:1).

Southampton nie może pochwalić się takimi wynikami, jak swój najbliższy przeciwnik. Święci swój jedyny mecz wygrali na inaugurację sezonu, kiedy to minimalnie pokonali Wrexham (2:1). Później było już tylko gorzej. Spadkowicz z Premier League nie wygrał żadnego z pięciu kolejnych ligowych spotkań. Ostatnio okazał się słabszy od Hull City (1:3).

Liverpool – Southampton: historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Liverpool wygrał oba mecze w Premier League. Ekipa Arne Slota okazał się lepszy od Southampton także w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Tam The Reds zwyciężyli 2:1.

Liverpool – Southampton: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem tego spotkania jest zespół gospodarzy. Współczynnik na wygraną Liverpoolu to około 1.14. Z kolei sukces Southampton można zagrać po kursie nawet 16.00.

Liverpool – Southampton: kto wygra?

Liverpool – Southampton: przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Nyoni, Endo; Ngumoha, Jones, Chiesa; Isak

Southampton: McCarthy; Edwards, Wood, Stephens; Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning; Stewart, Archer

Liverpool – Southampton: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Southampton odbędzie się we wtorek (23 września) o godzinie 21:00. Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiadania praw do pokazywania rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej, więc to spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji.

