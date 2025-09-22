Liverpool FC – Southampton FC: typy, kursy, zapowiedź (23.09.2025)

21:10, 22. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Liverpool - Southampton: typy i kursy na wtorkowy mecz 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Federico Chiesa
PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool – Southampton: typy bukmacherskie

Spotkanie LiverpoolSouthampton będzie jednym z ciekawszych meczów w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. O awans do kolejnej rundy zagrają aktualny mistrz Anglii oraz spadkowicz z Premier League. Warto pamiętać też o tym, że starcie to odbędzie się na Anfield, co z pewnością nie ułatwia zadania przyjezdnym. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS
2,00
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 22.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Liverpool – Southampton: ostatnie wyniki

We wrześniu Liverpool zaprezentował się kibicom trzykrotnie. Pierwszą potyczką było wyjazdowe starcie z Burnley, które zakończyło się wygraną The Reds 1:0. Więcej goli padło w Lidze Mistrzów, gdzie zawodnicy Arne Slota ograli Atletico Madryt 3:2. Z kolei na poziomie Premier League mistrzowie Anglii okazali się lepsi od Evertonu (2:1).

Southampton nie może pochwalić się takimi wynikami, jak swój najbliższy przeciwnik. Święci swój jedyny mecz wygrali na inaugurację sezonu, kiedy to minimalnie pokonali Wrexham (2:1). Później było już tylko gorzej. Spadkowicz z Premier League nie wygrał żadnego z pięciu kolejnych ligowych spotkań. Ostatnio okazał się słabszy od Hull City (1:3).

Liverpool – Southampton: historia

W minionym sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Liverpool wygrał oba mecze w Premier League. Ekipa Arne Slota okazał się lepszy od Southampton także w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Tam The Reds zwyciężyli 2:1.

Liverpool – Southampton: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem tego spotkania jest zespół gospodarzy. Współczynnik na wygraną Liverpoolu to około 1.14. Z kolei sukces Southampton można zagrać po kursie nawet 16.00.

Liverpool FC
Remis
Southampton
1.15
8.50
16.0
1.17
8.30
14.0
1.14
7.50
14.0
1.14
7.50
13.3
1.17
8.50
16.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2025 21:08.

Liverpool – Southampton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Southampton
  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Southampton

0 Votes

Liverpool – Southampton: przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson; Nyoni, Endo; Ngumoha, Jones, Chiesa; Isak

Southampton: McCarthy; Edwards, Wood, Stephens; Roerslev, Fraser, Downes, Charles, Manning; Stewart, Archer

Liverpool – Southampton: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Southampton odbędzie się we wtorek (23 września) o godzinie 21:00. Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiadania praw do pokazywania rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej, więc to spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji.

