Liverpool FC – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Liverpool – Real Madryt, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA nie zabraknie hitów na miarę finału tych rozgrywek. Do miana najciekawszego pojedynku tej serii gier aspiruje starcie na Anfield, gdzie Liverpool podejmie Real Madryt. Blisko 60 tysięcy miejscowych kibiców liczyć będzie, że ich ulubieńcy zdołają powtórzyć scenariusz z ubiegłego sezonu i znów uda się pokonać hegemona Ligi Mistrzów.

Real Madryt to jedna z pięciu drużyn, która szczycić się może kompletem trzech zwycięstw. Jedną wygraną mniej ma Liverpool. Czy przedstawiciel Premier League zrówna się ze swoim hiszpańskim rywalem w liczbie wygranych meczów? Obie ekipy mają w zasadzie równe szanse na wygranie tej hitowej potyczki. O końcowym sukcesie mogą przesądzić zatem detale. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Liverpool – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Stefan Bajcetic Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2025 Giovanni Leoni Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Alisson Uraz biodra Koniec listopada 2025 Jeremie Frimpong Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Alexander Isak Uraz pachwiny Około tydzień Jayden Danns Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2025 Curtis Jones Stłuczenie Około tydzień

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Antonio Rüdiger Uraz nogi Połowa listopada 2025 David Alaba Uraz mięśnia Połowa listopada 2025 Daniel Carvajal Kontuzja kolana Początek stycznia 2026

Liverpool – Real Madryt, ostatnie wyniki

Kilka ostatnich tygodni dla kibiców Liverpoolu były istnym koszmarem. Aktualny mistrz Anglii popadł w kryzys, z którego wciąż nie potrafi się porządnie wydobyć. The Reds przegrali między innymi dwa mecze z Crystal Palace (łącznie w tym sezonie już trzy), co skutkowało odpadnięciem z Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół Arne Slota stracił też mnóstwo punktów w Premier League, ulegając chociażby Manchesterowi United i Chelsea. W minionej kolejce ligowej Liverpool ograł 2:0 Aston Villę.

W skrajnie innej sytuacji znajduje się Real, dla którego najgorszym momentem sezonu 2025/2026 były derby Madrytu z Atletico, w których gracze Xabiego Alonso zostali rozbici 2:5. Taki zimny prysznic wpłynął jednak pozytywnie na Królewskich. Real przewodzi bowiem w La Liga z bilansem 10-0-1, a na swoim koncie ma aż 30 zdobytych punktów. Na dorobek ten składa się wygrane 2:1 El Clasico z Barceloną i niedawny triumf 4:0 z Valencią.

Liverpool – Real Madryt, historia

Spotkania Liverpoolu z Realem Madryt zawsze mają podniosłą atmosferę piłkarskiego święta. W latach 2021-2025 kluby te grały ze sobą sześciokrotnie, w tym na etapie finału w sezonie 2021/2022. Wówczas górą byli Królewscy, którzy zwyciężyli 1:0. Hiszpanie mają korzystny bilans potyczek z The Reds. Ci z kolei wygrali ostatni mecz bezpośredni. Anglicy pokonali klub z Madrytu 2:0 w zeszłorocznej fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się zaciętego boju na Anfield. Z racji na atut własnego boiska za minimalnego faworyta uchodzi Liverpool, którego zwycięstwo może zagrać po kursie 2.50. Z kolei współczynnik na sukces Realu Madryt to 2.55. Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 3.80.

Liverpool – Real Madryt, przewidywane składy

Liverpool – Real Madryt, kto wygra?

Liverpool – Real Madryt, transmisja meczu

Hitowy mecz Liverpool – Real Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-hiszpańskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 1. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Anfield już we wtorek, 4 listopada o godzinie 21:00.

