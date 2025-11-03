Liverpool FC – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Liverpool – Real Madryt, typy i przewidywania
W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA nie zabraknie hitów na miarę finału tych rozgrywek. Do miana najciekawszego pojedynku tej serii gier aspiruje starcie na Anfield, gdzie Liverpool podejmie Real Madryt. Blisko 60 tysięcy miejscowych kibiców liczyć będzie, że ich ulubieńcy zdołają powtórzyć scenariusz z ubiegłego sezonu i znów uda się pokonać hegemona Ligi Mistrzów.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Real Madryt to jedna z pięciu drużyn, która szczycić się może kompletem trzech zwycięstw. Jedną wygraną mniej ma Liverpool. Czy przedstawiciel Premier League zrówna się ze swoim hiszpańskim rywalem w liczbie wygranych meczów? Obie ekipy mają w zasadzie równe szanse na wygranie tej hitowej potyczki. O końcowym sukcesie mogą przesądzić zatem detale. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Liverpool – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Joel Matip
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Stefan Bajcetic
Uraz ścięgna udowego
Koniec listopada 2025
Giovanni Leoni
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec grudnia 2025
Alisson
Uraz biodra
Koniec listopada 2025
Jeremie Frimpong
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Alexander Isak
Uraz pachwiny
Około tydzień
Jayden Danns
Uraz ścięgna udowego
Połowa listopada 2025
Curtis Jones
Stłuczenie
Około tydzień
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Połowa listopada 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Połowa listopada 2025
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Początek stycznia 2026
Liverpool – Real Madryt, ostatnie wyniki
Kilka ostatnich tygodni dla kibiców Liverpoolu były istnym koszmarem. Aktualny mistrz Anglii popadł w kryzys, z którego wciąż nie potrafi się porządnie wydobyć. The Reds przegrali między innymi dwa mecze z Crystal Palace (łącznie w tym sezonie już trzy), co skutkowało odpadnięciem z Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół Arne Slota stracił też mnóstwo punktów w Premier League, ulegając chociażby Manchesterowi United i Chelsea. W minionej kolejce ligowej Liverpool ograł 2:0 Aston Villę.
W skrajnie innej sytuacji znajduje się Real, dla którego najgorszym momentem sezonu 2025/2026 były derby Madrytu z Atletico, w których gracze Xabiego Alonso zostali rozbici 2:5. Taki zimny prysznic wpłynął jednak pozytywnie na Królewskich. Real przewodzi bowiem w La Liga z bilansem 10-0-1, a na swoim koncie ma aż 30 zdobytych punktów. Na dorobek ten składa się wygrane 2:1 El Clasico z Barceloną i niedawny triumf 4:0 z Valencią.
Liverpool – Real Madryt, historia
Spotkania Liverpoolu z Realem Madryt zawsze mają podniosłą atmosferę piłkarskiego święta. W latach 2021-2025 kluby te grały ze sobą sześciokrotnie, w tym na etapie finału w sezonie 2021/2022. Wówczas górą byli Królewscy, którzy zwyciężyli 1:0. Hiszpanie mają korzystny bilans potyczek z The Reds. Ci z kolei wygrali ostatni mecz bezpośredni. Anglicy pokonali klub z Madrytu 2:0 w zeszłorocznej fazie ligowej Ligi Mistrzów.
Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się zaciętego boju na Anfield. Z racji na atut własnego boiska za minimalnego faworyta uchodzi Liverpool, którego zwycięstwo może zagrać po kursie 2.50. Z kolei współczynnik na sukces Realu Madryt to 2.55. Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie nawet 3.80.
Liverpool – Real Madryt, przewidywane składy
|2Joe Gomez
|3Wataru Endo
|6Milos Kerkez
|7Florian Wirtz
|14Federico Chiesa
|28Freddie Woodman
|73Rio Ngumoha
|74Kornel Misciur
|9Endrick
|11Rodrygo
|12Trent Alexander-Arnold
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|19Dani Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|23Ferland Mendy
|26Fran Gonzalez
Liverpool – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 33%
- Remis 0%
- Wygrana Realu Madryt 67%
6+ Votes
Liverpool – Real Madryt, transmisja meczu
Hitowy mecz Liverpool – Real Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-hiszpańskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 1. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Anfield już we wtorek, 4 listopada o godzinie 21:00.
