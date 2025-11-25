Liverpool FC – PSV Eindhoven: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Liverpool – PSV: typy bukmacherskie

W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają Liverpool i PSV. Gospodarze meczu na Anfield przegrali dwa mecze z rzędu stosunkiem bramek 0:3. Drużynie pilnie potrzebne jest zwycięstwo, a holenderska drużyna nie wygląda na przeciwnika, który umożliwi Anglikom podbudowę nastrojów. Holendrzy mają swoje ambicje, które sięgają gry w tych rozgrywkach także wiosną przyszłego roku. Zapunktowanie przeciwko faworytowi z pewnością ułatwiłoby im realizację tego celu. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Liverpool – PSV: ostatnie wyniki

Sezon 2025/2026 to dla kibiców Liverpoolu pasmo wielkich rozczarowań. Na Anfield prawdopodobnie stracili już nadzieję na obronę tytułu mistrza Anglii. Arne Slot powinien teraz zacząć martwić się o kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Bilans sześciu zwycięstw i taka sama liczba porażek plasuje The Reds dopiero w dolnej połowie tabeli Premier League.

Na przeciwnym biegunie znajduje się PSV, które zajmuje fotel lidera w holenderskiej ekstraklasie. Ekipa z Eindhoven ma za sobą już 13 kolejek, w których tylko dwukrotnie nie zdobyła kompletu punktów. Przekłada się to na 34 zdobyte oczka i sześciopunktową przewagę nad Feyenoordem. W minionej kolejce PSV ograło 1:0 Bredę.

Liverpool – PSV: historia

Kluby te grały z sobą w styczniu tego roku w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Liverpool nie sprostał zadaniu i poległ w wyjazdowej konfrontacji z PSV, które zwyciężyło 3:2. Tym samym holenderski zespół przerwał serię porażek z tym przeciwnikiem.

Liverpool – PSV: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jasno wskazali na Liverpool jako drużynę przewidywaną do wygrania środowej potyczki. Współczynnik na to zdarzenie wynosi 1.33, przy kursie między 7.50 a 8.20 na zwycięstwo PSV. Kurs na zdarzenie zakładające remis wynosi zaś nawet 6.00.

Liverpool – PSV: kto wygra?

Liverpool – PSV: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot PSV Eindhoven Peter Bosz Liverpool FC Arne Slot 4-3-3 Przewidywany skład 1 Alisson 8 Szoboszlai 5 Konate 4 Dijk 26 Robertson 38 Gravenberch 17 Jones 10 Allister 11 Salah 22 Ekitike 18 Gakpo 5 Perisic 20 Til 27 Man 23 Veerman 17 Junior 34 Saibari 2 Salah-Eddine 3 Gasiorowski 22 Schouten 8 Dest 32 Kovar 4-3-3 Przewidywany skład PSV Eindhoven Peter Bosz Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 9 Alexander Isak 14 Federico Chiesa 25 Giorgi Mamardashvili 28 Freddie Woodman 73 Rio Ngumoha 74 Kornel Misciur 6 Milos Kerkez 1 Nick Olij 4 Armando Obispo 6 Ryan Flamingo 9 Ricardo Pepi 10 Paul Wanner 11 Couhaib Driouech 13 Tijn Smolenaars 19 Esmir Bajraktarevic 21 Myron Boadu 25 Kiliann Sildillia 39 Adamo Nagalo

Liverpool – PSV: transmisja meczu

Mecz Liverpool – PSV Eindhoven odbędzie się w środę (26 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

