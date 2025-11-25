Liverpool FC – PSV Eindhoven: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

Liverpool – PSV: typy bukmacherskie
W 5. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają Liverpool i PSV. Gospodarze meczu na Anfield przegrali dwa mecze z rzędu stosunkiem bramek 0:3. Drużynie pilnie potrzebne jest zwycięstwo, a holenderska drużyna nie wygląda na przeciwnika, który umożliwi Anglikom podbudowę nastrojów. Holendrzy mają swoje ambicje, które sięgają gry w tych rozgrywkach także wiosną przyszłego roku. Zapunktowanie przeciwko faworytowi z pewnością ułatwiłoby im realizację tego celu. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Liverpool – PSV: ostatnie wyniki
Sezon 2025/2026 to dla kibiców Liverpoolu pasmo wielkich rozczarowań. Na Anfield prawdopodobnie stracili już nadzieję na obronę tytułu mistrza Anglii. Arne Slot powinien teraz zacząć martwić się o kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Bilans sześciu zwycięstw i taka sama liczba porażek plasuje The Reds dopiero w dolnej połowie tabeli Premier League.
Na przeciwnym biegunie znajduje się PSV, które zajmuje fotel lidera w holenderskiej ekstraklasie. Ekipa z Eindhoven ma za sobą już 13 kolejek, w których tylko dwukrotnie nie zdobyła kompletu punktów. Przekłada się to na 34 zdobyte oczka i sześciopunktową przewagę nad Feyenoordem. W minionej kolejce PSV ograło 1:0 Bredę.
Liverpool – PSV: historia
Kluby te grały z sobą w styczniu tego roku w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Liverpool nie sprostał zadaniu i poległ w wyjazdowej konfrontacji z PSV, które zwyciężyło 3:2. Tym samym holenderski zespół przerwał serię porażek z tym przeciwnikiem.
Liverpool – PSV: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jasno wskazali na Liverpool jako drużynę przewidywaną do wygrania środowej potyczki. Współczynnik na to zdarzenie wynosi 1.33, przy kursie między 7.50 a 8.20 na zwycięstwo PSV. Kurs na zdarzenie zakładające remis wynosi zaś nawet 6.00.
Liverpool – PSV: kto wygra?
Liverpool – PSV: przewidywane składy
Liverpool – PSV: transmisja meczu
Mecz Liverpool – PSV Eindhoven odbędzie się w środę (26 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
