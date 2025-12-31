Liverpool FC – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (01.01.2026)

23:01, 31. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Leeds: typy i kursy na mecz 19. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Jeremie Frimpong
PressFocus Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Liverpool – Leeds: typy bukmacherskie

Premier League w 19. kolejce przygotowała mecz Liverpool Leeds United, W konfrontacji mistrza Anglii z beniaminkiem w teorii nie powinno być większych emocji. Historia bezpośrednich spotkań oraz aktualna forma obu drużyn sugeruje, że na Anfield możemy być świadkami niezwykle emocjonującej potyczki. Z jakim zakończeniem? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,62
Powyżej 2‚5 bramki
*Kursy z 31.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Liverpool – Leeds: ostatnie wyniki

Liverpool pozostaje jedną z trzech niepokonanych drużyn w Premier League, za okres pięciu ostatnich meczów. Arne Slot i spółka wygrali trzy spotkania z rzędu. Passa zaczęła się od pokonania 2:0 Brighton. Później The Reds znaleźli sposób na ogranie 2:1 Tottenhamu Hotspur. Identycznym wynikiem zakończył się zwycięski pojedynek z Wolverhampton.

W analogicznym okresie niepokonane pozostaje również Leeds United. Beniaminek cieszył się ze zwycięstwa w meczach z londyńskimi przeciwnikami. Najpierw miał miejsce niespodziewany triumf z Chelsea (3:1). Jeszcze bardziej okazała wygrana zdarzyła się z Crystal Palace (4:1). Z kolei niedawno Leeds podzieliło się punktami z Sunderlandem.

Liverpool – Leeds: historia

Pierwszy mecz bezpośredni w sezonie 2025/2026 okazał się świetną reklamą Premier League. Leeds nie przestraszyło się broniącego mistrzostwa Anglii Liverpoolu, co było widać do ostatniej minuty spotkania. To wtedy beniaminek zdobył bramkę na 3:3, która finalnie dała gospodarzom punkt.

Liverpool – Leeds: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują Liverpool na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.55 na wygraną The Reds. Sukcesem Leeds byłoby zdobycie punktu, co wyceniono kursem między 4.35 a 4.50. Potencjalną wygraną drużyny gości można zagrać nawet po kursie 5.75.

Liverpool FC
Remis
Leeds
1.55
4.50
5.75
1.54
4.35
5.70
1.50
4.55
5.80
1.47
4.35
5.50
1.55
4.55
5.80
Liverpool – Leeds: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Leeds
  • Wygrana Liverpoolu 0%
  • Remis 100%
  • Wygrana Leeds 0%

1+ Votes

Liverpool – Leeds: przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike

Leeds United: Perri; Bogle, Struijk, Bijol, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Tanaka; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Liverpool – Leeds: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Leeds odbędzie się w czwartek (1 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

