Liverpool FC – Galatasaray SK: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Alisson

Liverpool – Galatasaray: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Ligi Mistrzów czeka nas mecz z udziałem Liverpoolu, który nieoczekiwanie musi odrabiać stratę z pierwszego spotkania z Galatasaray. The Reds dali się zaskoczyć tureckiemu przeciwnikowi i to on znajduje się w komfortowym położeniu przed rewanżem w Anglii. Mimo tego eksperci nie spodziewają się powtórki scenariusza sprzed tygodnia i wróżą awans aktualnego triumfatora Premier League. Mój typ: obie drużyny strzelą.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Galatasaray: ostatnie wyniki

Liverpool podejmował w miniony weekend Tottenham Hotspur. Marka rywala wciąż mogła robić wrażenie, jednak na Anfield przyjechał zespół walczący o uniknięcie spadku z Premier League. Kibice The Reds mogli zatem spodziewać się zwycięstwa. Tymczasem gracze Arne Slota musieli zadowolić się remisem 1:1, a gola na wagę braku kompletu punktów w końcówce spotkania strzelił im Richarlison.

Galatasaray w ostatniej kolejce ligi tureckiej rywalizowało przed własną publicznością z Basaksehirem. Szósty zespół tureckiej ekstraklasy miał wówczas serię trzech zwycięstw z rzędu, a mimo tego gospodarze spisali się znakomicie. Galatasaray zwyciężyło 3:0, zdobywając wszystkie bramki w drugiej odsłonie spotkania.

Liverpool – Galatasaray: historia

Tydzień temu historia zatoczyła koło i Galatasaray ponownie pokonało Liverpool 1:0. Zwycięstwo gospodarzy było niespodziewane, ale przecież sztuka ta udała im się w fazie ligowej tej edycji Ligi Mistrzów. Była to już czwarta porażka z rzędu w wykonaniu The Reds z tym przeciwnikiem.

Liverpool – Galatasaray: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta meczu wskazują Liverpool, które zwycięstwo wyceniono kursem 1.30. Wygraną Galatasaray możesz zagrać po kursie 8.90. Z kolei współczynnik na remis wynoszą około 6.00.

Liverpool FC Remis Galatasaray Stambuł 1.28 6.00 9.20 1.25 6.00 8.25 1.28 6.00 9.20

Liverpool – Galatasaray: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Galatasaray Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Galatasaray 0 Votes

Liverpool – Galatasaray: przewidywane składy

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen

Liverpool – Galatasaray: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Galatasaray odbędzie się w środę (18 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, TVP1 oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online oraz aplikacji TVP Sport i stronie internetowej sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.