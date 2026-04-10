Liverpool FC – Fulham FC: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

Liverpool – Fulham: typy bukmacherskie

W 32. kolejce Premier League w akcji zobaczymy mistrza Anglii, który będzie bronił miejsca w następnej edycji Ligi Mistrzów. Liverpool jest przed tą serią gier w komfortowej pozycji, ponieważ to on zajmuje piąte, ostatnie premiowane awansem miejsce. Przewaga nad rywalami jest jednak skromna. W razie porażki z Fulham, rywal ten traciłby do The Reds zaledwie dwa oczka. Jak potoczy się rywalizacja na Anfield? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Liverpool – Fulham: ostatnie wyniki

Wokół posady Arne Slota w ostatnim czasie pojawiły się kolejne wątpliwości. Powodem tego są rozczarowujące wyniki Liverpoolu, który ciągu kilku dni stracił realistyczne szanse na zdobycie jakiegokolwiek trofeum w kampanii 2025/2026. The Reds najpierw dostali lekcję futbolu od Manchesteru City w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Z kolei w tygodniu Liverpool przegrał w Paryżu z PSG 0:2. Wynik ten był najmniejszym wymiarem kary dla mistrza Anglii.

Fulham to czwarty najlepiej punktujący zespół Premier League za okres pięciu ostatnich spotkań. W tym okresie londyńczycy aż trzykrotnie cieszyli się ze zdobycia kompletu punktów. Sztuka ta udała im się w meczu z Sunderlandem (3:1), Tottenhamem (2:1) oraz Burnley (3:1). W pozostałych potyczkach miał miejsce remis oraz porażka.

Liverpool – Fulham: historia

Fulham to nie jest przeciwnik, z którym lubi grać Liverpool. The Reds wygrali zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów z tym zespołem. Po raz ostatni udało im się to przed dwoma laty, kiedy to zwyciężyli w Londynie 3:1. W bieżącej kampanii byliśmy świadkami podziału punktów w Londynie (2:2).

Liverpool – Fulham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.55, przy współczynniku 5.00 na sukces Fulham. Remis wyceniono kursem między 4.10 a 4.15.

Liverpool – Fulham: kto wygra?

Liverpool – Fulham: przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez

Liverpool – Fulham: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Fulham odbędzie się w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

