Liverpool FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

17:20, 30. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool FC - Arsenal FC: typy i kursy na niedzielny hit 3. kolejki rozgrywek Premier League. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Virgil van Dijk
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool – Arsenal: typy bukmacherskie

Już w 3. serii gier Premier League proponuje kibicom szlagier z udziałem drużyn, które rywalizowały ze sobą o mistrzostwo Anglii w poprzednim sezonie. Wówczas zwycięsko z tej batalii wyszedł Liverpool, który udowodnił swoją wyższość nad Arsenalem. Tym samym u londyńczyków pojawiła się zadra i chęć odbicia tytułu z rąk The Reds. Kanonierzy podobnie jak najbliższy rywal, mają komplet punktów. Któraś z ekip wyjdzie z tego hitu pokiereszowana. Kto straci, a kto zyska w tym prestiżowym pojedynku? Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Fortuna
2,19
Wygrana Liverpoolu
przejdź do Fortuna
*Kursy z 29.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Liverpool – Arsenal: ostatnie wyniki

Kibice Liverpoolu zdecydowanie nie mogą narzekać na brak emocji w początkowej fazie sezonu 2025/2026. Już pierwsze spotkanie przyniosło bowiem rozczarowanie wynikiem. The Reds nie zdołali sięgnąć po Tarczę Wspólnoty, przegrywając na Wembely z Crystal Palace w serii rzutów karnych. Mnóstwo bramek padło na inaugurację rozgrywek Premier League, kiedy to mistrz Anglii pokonał Bournemouth 4:2. Łatwo nie było też ostatnio przeciwko Newcastle, które z trudem udało się ograć 3:2.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Wymagającą próbę już w pierwszej kolejce Premier League miał też Arsenal. Londyńczycy nie wypadli najlepiej na tle Manchesteru United, ale finalnie zdołali sięgnąć po komplet punktów, pokonując Czerwone Diabły 1:0. Prawdziwy pokaz siły nastąpił tydzień później, kiedy to w stolicy Anglii stawiło się Leeds United. To spotkanie skończyło się wynikiem 5:0 na korzyść Kanonierów.

Liverpool – Arsenal: historia

Kluby te rywalizowały ze sobą wyłącznie w Premier League. Były to arcyważne spotkania, ponieważ Liverpool i Arsenal konkurowali ze sobą o mistrzostwo Anglii. Ostatecznie to The Reds okazali się najlepsi na krajowym podwórku. Gracze Arne Slota nie zdobyli jednak przewagi w bezpośrednich pojedynkach z ekipą Mikela Artety. Na Anfield oraz na Emirates Stadium padły bowiem remisy 2:2.

Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie

Na Anfield zapowiada się świetna rywalizacja z udziałem angielskich potęg. W roli faworyta bukmacherów stawiany jest Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie od 2.12 do 2.25. Współczynniki na remis wahają się między 3.35 a 3.45. Typując wygraną Arsenalu zarobić można nawet 3.25 za każdą postawioną złotówkę.

Liverpool FC
Remis
Arsenal
2.25
3.35
3.20
2.22
3.45
3.25
2.19
3.40
3.20
2.12
3.35
3.10
2.25
3.45
3.25
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 22:49.

Liverpool – Arsenal: przewidywane składy

Liverpool – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Liverpoolu 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Arsenalu 100%

2+ Votes

Liverpool – Arsenal: transmisja meczu

Szlagierowy mecz Liverpool – Arsenal na Anfield w ramach 3. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

  • Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
  • Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
  • Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
  • Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.