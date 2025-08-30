Liverpool FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool – Arsenal: typy bukmacherskie

Już w 3. serii gier Premier League proponuje kibicom szlagier z udziałem drużyn, które rywalizowały ze sobą o mistrzostwo Anglii w poprzednim sezonie. Wówczas zwycięsko z tej batalii wyszedł Liverpool, który udowodnił swoją wyższość nad Arsenalem. Tym samym u londyńczyków pojawiła się zadra i chęć odbicia tytułu z rąk The Reds. Kanonierzy podobnie jak najbliższy rywal, mają komplet punktów. Któraś z ekip wyjdzie z tego hitu pokiereszowana. Kto straci, a kto zyska w tym prestiżowym pojedynku? Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Liverpool – Arsenal: ostatnie wyniki

Kibice Liverpoolu zdecydowanie nie mogą narzekać na brak emocji w początkowej fazie sezonu 2025/2026. Już pierwsze spotkanie przyniosło bowiem rozczarowanie wynikiem. The Reds nie zdołali sięgnąć po Tarczę Wspólnoty, przegrywając na Wembely z Crystal Palace w serii rzutów karnych. Mnóstwo bramek padło na inaugurację rozgrywek Premier League, kiedy to mistrz Anglii pokonał Bournemouth 4:2. Łatwo nie było też ostatnio przeciwko Newcastle, które z trudem udało się ograć 3:2.

Wymagającą próbę już w pierwszej kolejce Premier League miał też Arsenal. Londyńczycy nie wypadli najlepiej na tle Manchesteru United, ale finalnie zdołali sięgnąć po komplet punktów, pokonując Czerwone Diabły 1:0. Prawdziwy pokaz siły nastąpił tydzień później, kiedy to w stolicy Anglii stawiło się Leeds United. To spotkanie skończyło się wynikiem 5:0 na korzyść Kanonierów.

Liverpool – Arsenal: historia

Kluby te rywalizowały ze sobą wyłącznie w Premier League. Były to arcyważne spotkania, ponieważ Liverpool i Arsenal konkurowali ze sobą o mistrzostwo Anglii. Ostatecznie to The Reds okazali się najlepsi na krajowym podwórku. Gracze Arne Slota nie zdobyli jednak przewagi w bezpośrednich pojedynkach z ekipą Mikela Artety. Na Anfield oraz na Emirates Stadium padły bowiem remisy 2:2.

Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie

Na Anfield zapowiada się świetna rywalizacja z udziałem angielskich potęg. W roli faworyta bukmacherów stawiany jest Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie od 2.12 do 2.25. Współczynniki na remis wahają się między 3.35 a 3.45. Typując wygraną Arsenalu zarobić można nawet 3.25 za każdą postawioną złotówkę.

Liverpool – Arsenal: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Arsenal Mikel Arteta Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Alisson 12 Bradley 5 Konate 4 Dijk 6 Kerkez 8 Szoboszlai 38 Gravenberch 11 Salah 7 Wirtz 18 Gakpo 22 Ekitike 10 Eze 14 Gyokeres 20 Madueke 41 Rice 36 Zubimendi 22 Nwaneri 33 Calafiori 6 Magalhães 2 Saliba 12 Timber 1 Raya 1 Alisson 12 Bradley 5 Konate 4 Dijk 6 Kerkez 8 Szoboszlai 38 Gravenberch 11 Salah 7 Wirtz 18 Gakpo 22 Ekitike 10 Eze 14 Gyokeres 20 Madueke 41 Rice 36 Zubimendi 22 Nwaneri 33 Calafiori 6 Magalhães 2 Saliba 12 Timber 1 Raya 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 14 Federico Chiesa 15 Giovanni Leoni 17 Curtis Jones 19 Harvey Elliott 25 Giorgi Mamardashvili 26 Andrew Robertson 10 Alexis Mac Allister 3 Cristhian Mosquera 11 Gabriel Martinelli 13 Kepa Arrizabalaga 15 Jakub Kiwior 19 Leandro Trossard 23 Mikel Merino 49 Myles Lewis-Skelly

Liverpool – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Liverpoolu 0%

Remis 0%

Wygrana Arsenalu 100% 2+ Votes

Liverpool – Arsenal: transmisja meczu

Szlagierowy mecz Liverpool – Arsenal na Anfield w ramach 3. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

