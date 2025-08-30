Liverpool FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Liverpool – Arsenal: typy bukmacherskie
Już w 3. serii gier Premier League proponuje kibicom szlagier z udziałem drużyn, które rywalizowały ze sobą o mistrzostwo Anglii w poprzednim sezonie. Wówczas zwycięsko z tej batalii wyszedł Liverpool, który udowodnił swoją wyższość nad Arsenalem. Tym samym u londyńczyków pojawiła się zadra i chęć odbicia tytułu z rąk The Reds. Kanonierzy podobnie jak najbliższy rywal, mają komplet punktów. Któraś z ekip wyjdzie z tego hitu pokiereszowana. Kto straci, a kto zyska w tym prestiżowym pojedynku? Mój typ: wygrana Liverpoolu.
Liverpool – Arsenal: ostatnie wyniki
Kibice Liverpoolu zdecydowanie nie mogą narzekać na brak emocji w początkowej fazie sezonu 2025/2026. Już pierwsze spotkanie przyniosło bowiem rozczarowanie wynikiem. The Reds nie zdołali sięgnąć po Tarczę Wspólnoty, przegrywając na Wembely z Crystal Palace w serii rzutów karnych. Mnóstwo bramek padło na inaugurację rozgrywek Premier League, kiedy to mistrz Anglii pokonał Bournemouth 4:2. Łatwo nie było też ostatnio przeciwko Newcastle, które z trudem udało się ograć 3:2.
Wymagającą próbę już w pierwszej kolejce Premier League miał też Arsenal. Londyńczycy nie wypadli najlepiej na tle Manchesteru United, ale finalnie zdołali sięgnąć po komplet punktów, pokonując Czerwone Diabły 1:0. Prawdziwy pokaz siły nastąpił tydzień później, kiedy to w stolicy Anglii stawiło się Leeds United. To spotkanie skończyło się wynikiem 5:0 na korzyść Kanonierów.
Liverpool – Arsenal: historia
Kluby te rywalizowały ze sobą wyłącznie w Premier League. Były to arcyważne spotkania, ponieważ Liverpool i Arsenal konkurowali ze sobą o mistrzostwo Anglii. Ostatecznie to The Reds okazali się najlepsi na krajowym podwórku. Gracze Arne Slota nie zdobyli jednak przewagi w bezpośrednich pojedynkach z ekipą Mikela Artety. Na Anfield oraz na Emirates Stadium padły bowiem remisy 2:2.
Liverpool – Arsenal: kursy bukmacherskie
Na Anfield zapowiada się świetna rywalizacja z udziałem angielskich potęg. W roli faworyta bukmacherów stawiany jest Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie od 2.12 do 2.25. Współczynniki na remis wahają się między 3.35 a 3.45. Typując wygraną Arsenalu zarobić można nawet 3.25 za każdą postawioną złotówkę.
Liverpool – Arsenal: przewidywane składy
Liverpool – Arsenal: transmisja meczu
Szlagierowy mecz Liverpool – Arsenal na Anfield w ramach 3. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
