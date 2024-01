Lens – PSG: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2024)

IMAGO / MAXPPP Na zdjęciu: Marquinhos

Lens – PSG, typy i przewidywania

Zawodnicy Lens mają szansę na sukces w najbliższym hicie Ligue 1. Drużyna ta nie licząc ostatniej pucharowej porażki z Monaco, wygrała pięć ostatnich domowych meczów. Problemem dla gospodarzy jest jednak to, że PSG jest mocne w delegacjach, chociaż nie wygrywa każdego meczu. Mój typ: remis.

Lens – PSG, ostatnie wyniki

Ostatnie mecze były bardzo trudne dla piłkarzy Lens. Zespól ten miał dwóch wymagających przeciwników i nie poradził sobie z żadnym z nich. Najpierw Lens musiało uznać wyższość Nice, a później pożegnało się z pucharem Francji po przegranej serii jedenastek z Monaco.

Dobra passę zalicza PSG, które wygrało trzy ostatnie mecze. Paryżanie ograli w lidze Metz. Później wygrali Superpuchar Francji. Ostatnio rozbili zaś 9:0 zespół z niższej klasy rozgrywkowej w krajowym pucharze.

Lens – PSG, historia

Poprzedni mecz tych drużyn miał miejsce w końcówce sierpnia ubiegłego roku. Wówczas PSG okazało się lepsze od Lens. Paryżanie zwyciężyli 3:1.

Lens – PSG, kursy bukmacherskie

Lens – PSG, przewidywane składy

RC Lens Franck Haise 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique RC Lens Franck Haise 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 13 Jhoanner Chávez 16 Jean Louis Leca 18 Andy Diouf 22 Wesley Saïd 28 Adrien Thomasson 32 Ayanda Sishuba 33 Fodé Sylla 38 Keny Mbala 39 Anthony Bermont 1 Keylor Navas 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 38 Ethan Mbappe 70 Louis Mouquet

Lens – PSG, kto wygra?

Lens – PSG, transmisja meczu

Niedzielny mecz 18. kolejki Ligue 1 pomiędzy Lens a Milanem rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 3 oraz Canal+ Sport.

