Legia Warszawa – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

Legia Warszawa - Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze są faworytem, ale czy to potwierdzą na boisku?

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia Warszawa – Radomiak Radom: przewidywania

Jednym z niedzielnych spotkań 8. kolejki PKO Ekstraklasy jest spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom. Wszystko wskazuje na to, że dość wyraźnym faworytem jest zespół Legii Warszawa, ale trudno jednoznacznie wyrokować ws. wyniku tej rywalizacji. Niemniej niezależnie od ostatecznego wyniku można spodziewać się raczej dobrego, ciekawego oraz ofensywnego meczu, w którym powinno paść wiele goli. Jedno jest jednak pewne, emocje na trybunach w meczu przyjaźni kibiców obu ekip.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: ostatnie wyniki

Wyniki zarówno Legii, jak i Radomiaka w ostatnim czasie nie mogą być zbyt przesadnie zadowalające. Wojskowi przegrali bowiem starcie przed przerwą na mecze reprezentacji z Cracovią. W Krakowie było w pewnym momencie 1:1, ale to Pasy lepiej się zaprezentowały i wygrały 2:1. Ostatni raz w PKO Ekstraklasie, stołeczni wygrali z GKS-em Katowice. W międzyczasie odbywały się także mecze eliminacji do Ligi Konferencji Europy, gdzie Legia oczywiście się zakwalifikowała.

Jeśli chodzi jednak o zespół Radomiaka Radom, to oni w poprzedniej serii gier ulegli zespołowi GKS-u Katowice po szalonym meczu na Górnym Śląsku. Wcześniej remisem zakończyła się potyczka z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, a ostatnie trzy punkty udało się zainkasować w starciu z Rakowem Częstochowa przed własną publicznością. To właśnie w Radomiu są oni najgroźniejsi.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: historia

W ostatnich latach oba te zespoły mają okazję mierzyć się ze sobą dość regularnie. Wszystko oczywiście zaczęło się wraz z awansem Radomiaka do Ekstraklasy. Od tamtego momentu rozegrano w sumie osiem takich spotkań. Co ciekawe, bilans tych spotkań jest niesamowicie wyrównany, bowiem czterokrotnie lepsi okazywali się radomianie, a pozostałe cztery mecze wygrała Legia Warszawa.

W minionym sezonie w meczu przy Łazienkowskiej udało się pokonać zespół Radomiaka aż 4:1, ale w rewanżu było z kolei 3:1, ale dla gospodarzy. Piłkarze z Radomia potrafią jednak wygrywać w Warszawie, co pokazali w meczu z maja 2024 roku, gdy było dla nich aż 3:0.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: kto wygra?

Legia Warszawa – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Legii Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy ze stolicy wynosi mniej więcej 1.56. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.30. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu z Radomia, to możemy to zrobić nawet za 6.00.

Legia Warszawa Radomiak 1.59 4.35 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 16:06 .

Legia Warszawa – Radomiak Radom: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 4K. Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

