Legia Warszawa – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Legia Warszawa w 25. kolejce PKO Ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice. Legioniści zajmują 6. miejsce w tabeli, zaś Gliwiczanie plasują się na 12. lokacie.

Ostatni okres był fatalny dla ekipy Kosty Runjaicia i wydaje się, że nadszedł moment na przełamanie. Moim zdaniem przed własną publicznością Legia zdoła wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i pokona Piasta. Mimo tego spodziewam się scenariusza, że obie drużyny trafią do siatki.

Na spotkanie Legii z Piastem swój typ przygotował także Jakub Olkiewicz, dziennikarz sportowy oraz współgospodarz m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na YouTube. W każdą środę w naszym serwisie znajdziesz felietony Kuby. Według niego w tym spotkaniu należy się spodziewać wygranej gospodarzy.

Legia Warszawa – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Legia Warszawa ma za sobą koszmarny okres. Legioniści nie wygrali od sześciu meczów, notując trzy porażki i trzy remisy. Z kolei Piast Gliwice na przestrzeni takiej samej liczby spotkań zaliczył dwa zwycięstwa, remis i trzy przegrane.

Legia Warszawa – Piast Gliwice, historia

W poprzednich pięciu meczach bilans jest wyrównany. Obie drużyny odniosły po dwa zwycięstwa, a w ostatnim spotkaniu we wrześniu padł remis 1:1.

Legia Warszawa – Piast Gliwice, kursy bukmacherów

Faworytem spotkania jest Legia, kurs na wygraną gospodarzy oscyluje w granicach 1.76. Natomiast na zwycięstwo Piasta jest to około 5.00. Przy okazji warto sprawdzić, jak działa kod promocyjny do Betclic GOAL, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka nawet do 50 zł.

Legia Warszawa – Piast Gliwice, przewidywane składy

Legia Warszawa – Piast Gliwice, typ kibiców

Legia Warszawa – Piast Gliwice, transmisja

Początek meczu Legia – Piast już w niedzielę 17 marca 2024 roku o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można śledzić na antenie CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

