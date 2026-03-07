Legia Warszawa – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (08.03.2026)

Legia Warszawa podejmie Cracovię w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy Łazienkowskiej zostanie rozegrane w niedzielę (8 marca) o godz. 20:15. Wojskowi celują w drugie zwycięstwo w rundzie wiosennej.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Legia – Cracovia: typy bukmacherskie

Legia Warszawa podejmie Cracovię w spotkaniu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Choć Wojskowi zdobyli sześć punktów w czterech ostatnich meczach, wciąż znajdują się w strefie spadkowej. W lutym drużyna Marka Papszuna przerwała fatalną serię 12 spotkań bez zwycięstwa, sięgając po pełną pulę w starciu z Wisłą Płock.

Tym razem do stolicy przyjadą Pasy, które nie potrafią wygrać od czterech kolejek. Co ciekawe, Krakowianie w trzech wiosennych meczach wyjazdowych nie doznali jeszcze porażki. Obecnie zespół Luki Elsnera zajmuje 6. miejsce w tabeli i traci już pięć punktów do ligowego podium. W Legii sytuacja jest jednak bardzo napięta. Gospodarze mają nóż na gardle i pilnie potrzebują zwycięstwa. Dlatego uważam, że komplet punktów zostanie w Warszawie. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Legia – Cracovia: ostatnie wyniki

Legioniści przed tygodniem wywieźli cenny punkt z Białegostoku. Jagiellonia szybko wyszła na dwubramkowe prowadzenie, jednak dwa gole samobójcze gospodarzy pozwoliły Legii zremisować na Podlasiu. Wcześniej Wojskowi pokonali Wisłę Płock (2:1) po trafieniach Rafała Adamskiego i Kacpra Chodyny. W ostatnich tygodniach Warszawianie zremisowali także w Katowicach z GKS-em (1:1) oraz w Gdyni z Arką (2:2). Na inaugurację rundy wiosennej ulegli natomiast przy Łazienkowskiej Koronie Kielce (1:2).

Poprzedni mecz Pasów był dużym rozczarowaniem dla ich kibiców. Choć Krakowianie dwukrotnie obejmowali prowadzenie, to ostatecznie piłkarze Piasta Gliwice wywieźli z Krakowa komplet punktów, wygrywając (3:2) po golu w 88. minucie. Wcześniej podopieczni Luki Elsnera zremisowali z Widzewem Łódź (0:0), Jagiellonią Białystok (0:0) oraz Lechią Gdańsk (1:1). Odnieśli także skromne zwycięstwo nad Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:0) po trafieniu Pau Sansa.

Legia – Cracovia: historia

Cracovia w pierwszej części obecnego sezonu pokonała Legię (2:1) przy Kałuży. Bramki dla Pasów zdobyli Filip Stojilković oraz Mauro Perković. Szwajcarski napastnik zimą przeniósł się jednak do Serie A. W poprzednim sezonie Krakowianie również potrafili znaleźć sposób na Wojskowych, wygrywając u siebie (3:1), natomiast w stolicy górą była Legia, która zwyciężyła (3:2).

Legia – Cracovia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, to piłkarze Legii są faworytami niedzielnej potyczki ligowej w stolicy. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Wojskowych, to kurscy oscylują wokół 2.02. Z kolei wygrana Cracovii została wyceniona na mniej więcej 4.00, a remis w okolicy kursu 3.45.

Legia Warszawa Remis Cracovia 1.98 3.15 4.00 2.02 3.45 3.90 2.02 3.45 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 21:13

Legia – Cracovia: przewidywane składy

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Krasniqi, Kapustka, Szymański, Kun – Biczachczjan, Rajović, Urbański

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Henriksson, Piła – Al-Ammari – Hasić, Klich, Praszelik, Sans – Minchev

Legia – Cracovia: sonda

Legia – Cracovia: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Cracovia w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (8 marca) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach TVP Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizacja będzie też dostępna w serwisie CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl.

