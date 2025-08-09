Legia Warszawa – GKS Katowice, typy bukmacherskie
Legia Warszawa w trwającym sezonie PKO BP Ekstraklasy wywalczyła jak dotąd cztery punkty – jedno spotkanie wygrała i jedno zremisowała. Ogólnie w tej kampanii stołeczny zespół rozegrał już siedem meczów, licząc wszystkie rozgrywki, i tylko raz schodził z boiska pokonany.
GKS Katowice to z kolei ekipa, która w tym sezonie rozczarowuje. Śląski zespół ma na koncie trzy rozegrane mecze, w których zdobył zaledwie jeden punkt. Już dwukrotnie GieKSa schodziła z boiska na tarczy. W dużej mierze taki stan rzeczy wynika ze zmian kadrowych – m.in. z drużyną pożegnał się Oskar Repka.
Ogólnie w poprzedniej kampanii obie ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem legioniści udzielili lekcji drużynie z Katowic. W tych dwóch spotkaniach padło łącznie dziewięć goli. Można więc rozważyć zakład na dużą liczbę trafień. Mój typ: Powyżej 3,5 bramki – TAK.
Legia Warszawa – GKS Katowice, ostatnie wyniki
Ekipa dowodzona przez Edwarda Iordansescu do niedzielnej batalii podejdzie po przegranej z AEK Larnaka (1:4). Wcześniej drużyna z Warszawy zremisowała natomiast z Arką Gdynia (0:0) i pokonała Banik Ostrawa (2:1).
Tymczasem zespół Rafała Góraka tydzień temu został rozbity przez Widzew Łódź (0:3). GKS jednocześnie wciąż jest jedną z kilku ekip bez wygranej w tym sezonie. Wcześniej katowiczanie zremisowali z Zagłębiem Lubin (2:2) i ulegli Rakowowi Częstochowa (0:1).
Legia Warszawa – GKS Katowice, historia
W dziesięciu ostatnich spotkaniach między drużynami dziewięć razy górą była Legia i raz miał miejsce remis. Katowiczanie natomiast po raz ostatni pokonali drużynę z Warszawy w maju 2021 roku. Wówczas ekipa z Katowic wygrała dwoma golami (2:0).
Legia Warszawa – GKS Katowice, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy przekonują, że zdecydowanym faworytem są gospodarze. Typ na zwycięstwo Legii kształtuje się na poziomie 1.38. Remis wyceniono na 5.25. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo GieKSy oszacowano na 7.25 i to najmniej prawdopodobny wariant według ekspertów bukmacherskich.
Legia Warszawa – GKS Katowice, kto wygra?
Legia Warszawa – GKS Katowice, przewidywane składy
Gospodarze przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Jednocześnie do dyspozycji szkoleniowca Legii są między innymi: Kacper Chodyna, Ilja Szkurin czy Jean-Pierre Nsame. Z kolei w drużynie z Katowice o gole niewykluczone, że będzie mógł już zadbać Adam Zrelak. Jeśli finalnie nie znajdzie się w kadrze GKS-y, to w ataku mogą grać też Maciej Rosołek lub Aleksander Buksa.
Legia Warszawa – GKS Katowice, transmisja meczu
Spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Legia Warszawa – GKS Katowice będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Kamil Kosowski. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
