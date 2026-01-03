Leeds United – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Leeds – Manchester United: typy bukmacherskie

W pierwszym niedzielnym meczu 20. kolejki Premier League zagrają Leeds United i Manchester United. W starciu beniaminka z przedstawicielem big six faworytem powinni być ci drudzy. Tymczasem za takowego uznaje się zespół gospodarzy. Tyle teorii, a jak będzie w praktyce? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Leeds – Manchester United: ostatnie wyniki

Piłkarze Leeds w ostatnich tygodniach mieli wymagający terminarz. Beniaminek poradził sobie z tym wyzwaniem przyzwoicie, ponieważ nie przegrał żadnego z pięciu meczów. Ekipę Daniela Farke bezskutecznie próbowali pokonać zawodnicy Liverpoolu (3:3 i 0:0), Brentford (1:1) oraz Sunderlandu (1:1). Leeds trzy punkty do swojego dorobku dopisało po meczu z Crystal Palace (4:1).

Manchester United w minionej kolejce Premier League udowodnił, że w negatywnym znaczeniu, nie ma dla niego rzeczy niemożliwy. Czerwone Diabły podejmowały na Old Trafford najgorszą drużynę w lidze angielskiej, a konkretnie Wolverhampton. Ruben Amorim i spółka tylko zremisowali 1:1. Kolejkę wcześniej Manchester United pokonał 1:0 Newcastle United.

Leeds – Manchester United: historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2022/2023. Wówczas na Old Trafford padł remis 2:2. Manchester United lepiej spisał się w wyjazdowym meczu, w którym pokonał Leeds United 2:0.

Leeds – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują wyrównaną rywalizację w niedzielnym meczu. Różnice w kursach na poszczególne zdarzenia są nieznaczne. Współczynnik na wygraną Leeds to 2.55. Zwycięstwo Manchesteru United można zagrać po kursie 2.70. Jeżeli uważasz, że kluby te podzielą się punktami, takie zdarzenie wyceniono kursem między 3.20 a 3.45.

Leeds – Manchester United: kto wygra?

Leeds – Manchester United: przewidywane składy

Leeds United: Perri; Bogle, Bijol, Struijk; Justin, Stach, Aaronson, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor

Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Cunha; Sesko

Leeds – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Leeds – Manchester United odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

