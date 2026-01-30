Leeds United – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Leeds United – Arsenal: typy bukmacherskie

W 24. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem beniaminka i głównego kandydata do mistrzostwa Anglii. O sprawienie niespodzianki na Elland Road postara się Leeds United. Beniaminek nie przegrał u siebie żadnego z pięciu ostatnich meczów. Z kolei Arsenal obniżył formę na wyjazdach, co otwiera gospodarzom furtkę na zatrzymanie faworyta. Mój typ: remis.

Leeds United – Arsenal: ostatnie wyniki

Forma Leeds w ostatnich tygodniach jest dosyć stabilna. Beniaminek przegrał tylko jeden z pięciu poprzednich ligowych meczów. Bilans Leeds to jedno zwycięstwo, trzy remisy oraz jedna porażka. Daniel Farke i spółka w minionej serii gier podzielili się punktami z Evertonem (1:1), a wcześniej ograli Fulham 1:0.

Piłkarze Arsenalu zakończyli ostatnio zmagania w Lidze Mistrzów. Kanonierzy wygrali komplet ośmiu spotkań, co w historii tych rozgrywek udało się tylko im. Zawodnikom Mikela Artety nieco gorzej idzie w Premier League. Kanonierzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w czterech ligowych spotkaniach w 2026 roku. Niedawno sposób na ekipę ze stolicy Anglii znalazł Manchester United, który wygrał z liderem 3:2.

Leeds United – Arsenal: historia

Kibice Leeds mogą być pełni obaw przed najbliższą kolejką Premier League. Ich rywalem będzie Arsenal, z którym przegrywają regularnie. Kanonierzy swoją jakość zademonstrowali w tym sezonie na Emirates Stadium, gdzie rozbili beniaminka aż 5:0. Podobne rezultaty zdarzały się także w poprzednich latach.

Leeds United – Arsenal: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Arsenal, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.55. Współczynnik na zwycięstwo Leeds ustalono na poziomie 5.90. Z kolei kurs na remis to między 3.90 a 4.15.

Leeds United – Arsenal: kto wygra?

Leeds United – Arsenal: przewidywane składy

Leeds United: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard

Leeds United – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Leeds United – Arsenal odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

