Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: typy i przewidywania

Lechia Gdańsk jest w coraz trudniejszej sytuacji. Zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy i do bezpiecznej pozycji traci już pięć punktów. Dlatego to Pogoń Szczecin, która walczy o podium, jest faworytem bukmacherów w sobotnim meczu.

Zmiana trenera w Lechii na razie niewiele dała. David Badia w swoim debiucie zremisował bezbramkowo z mocno osłabionym Śląskiem Wrocław, a potem przegrał na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Zespół pod jego wodzą nie zdobył jeszcze gola i prezentuje się słabo.

Pogoń nie przegrała od czterech kolejek i traci tylko trzy punkty do Lecha, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Portowcy są coraz bliżej zapewnienia sobie miejsca w eliminacjach Ligi Konferencji, ale jeszcze nie postawili kropki nad i.

Szczecinianie grają ofensywnie, sporo ryzykują, czasami popełniają błędy, ale patrząc na formę Lechii, powinni strzelić przynajmniej dwa gole. Kurs na to, że Pogoń strzeli powyżej 1,5 gola wynosi 1.85 w STS. I warto postawić coś takiego lub na samą wygraną gości (1.92), jeśli ktoś chce wybrać bezpieczniejszą opcję. My jednak jedziemy po bandzie i nasz typ na mecz Lechia – Pogoń to: goście wygrają obie połowy (kurs 5.10 w STS).

Nasz ekspert Kuba Olkiewicz tym razem typuje zupełnie odwrotnie i uważa, że Pogoń nie postrzela w tym spotkaniu. Jego typ to Pogoń poniżej 1,5 gola.

Lechia – Pogoń: sytuacja kadrowa

Przed meczem obaj trenerzy mają względny komfort jeśli chodzi o wybór składu. Nikt nie pauzuje za kartki w tej kolejce, a listy kontuzjowanych także nie są długie. Po stronie Lechii zabraknie Conrado i Macieja Nalepy. Niepewny występu jest David Stec. W drużynie ze Szczecina nie może zagrać Stanisław Wawrzynowicz, a nie wiadomo czy zdolny do gry będzie Rafał Kurzawa.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Lechia z pięciu ostatnich meczów Ekstraklasy wygrała tylko jeden, z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica. W czterech pozostałych ugrała tylko punkt, nie zdobywając żadnej bramki, a tracąc ich aż osiem.

Pogoń na początku marca przegrała z Rakowem 0:2 i od tego czasu jest niepokonana. W czterech meczach ugrała osiem punktów, między innymi remisując na wyjeździe z Lechem 2:2. W poprzedniej kolejce pokonała na własnym terenie Cracovię 3:2.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: historia

Pogoń w ostatnich latach ma patent na Lechię. Z pięciu bezpośrednich meczów wygrała aż cztery, a raz zremisowała. W trwającym sezonie pokonała ją na własnym stadionie 2:1. Jeśli spojrzymy na bilans bezpośrednich spotkań rozgrywanych w Gdańsku, to z pięciu ostatnich gospodarze wygrali tylko jedno, a aż trzy padło łupem przyjezdnych.

Lechia – Pogoń: kursy bukmacherskie

Kursy na Pogoń Szczecin w tym meczu są atrakcyjne, biorąc pod uwagę, jak wiele przemawia za Portowcami. Na ich wygraną wynoszą niewiele poniżej 2.00. Kursy bukmacherskie na remis są w granicach 3.60, a na wygraną Lechii 3.90. Przy stawianiu na wyższe kursy polecamy wykorzystać zakład bez ryzyka STS z kodem GOAL. Najlepsze kursy bukmacherskie 1X2 prezentujemy w poniższej tabeli.

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Kuciak – Pietrzak, Abu Hanna, Maloca, Castegren – Kubicki, Tobers, Terrazzino, Diabate – Paixao, Zwoliński.

Pogoń Szczecin: Stipica – Koutris, Zech, Triantafyllopoulos, Wahlqvist – Łęgowski, Dąbrowski, Grosicki, Kowalczyk, Biczakczjan – Gorgon.

Lechia – Pogoń: transmisja

Mecz Lechia – Pogoń będzie transmitowany w telewizji. Stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra pokażą to spotkanie na żywo. W internecie będzie ono dostępne dzięki usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można zaoszczędzić 30 zł i płacić 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, zamiast 49 zł. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie co miesiąc. W ofercie rocznej można zaoszczędzić jeszcze więcej. Przy wykupieniu abonamentu na 12 miesięcy jego koszt to 348 zł, co daje 29 zł na miesiąc zamiast 49 zł przy standardowym cenniku.

