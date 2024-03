Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Faworyta w tym starciu nietrudno wskazać. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 15 marca o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Neugebauer i Tomas Bobcek

Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2024 18:18 .

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, typy i przewidywania

Walcząca o powrót do PKO BP Ekstraklasy Lechia Gdańsk w piątek wieczorem na własnym stadionie podejmie Zagłębie Sosnowiec w spotkaniu 24. kolejki Fortuna 1 Ligi. Budowlani są na pierwszym miejscu w tabeli, natomiast Zagłębiacy plasują się na ostatniej pozycji w stawce i mają niezbyt duże szanse na utrzymanie. Czy podopieczni Szymona Grabowskiego wywiążą się z roli faworyta?

Jedna drużyna otwiera, a druga zamyka tabelę. Nie spodziewam się tego dnia niespodzianki. Mój typ: zwycięstwo Lechii Gdańsk.

Betclic 1.45 Wygrana Lechii Gdańsk Przejdź do Betclic

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, sytuacja kadrowa

Gospodarze najprawdopodobniej będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Luisa Fernandeza, Conrado, Jana Biegańskiego oraz Bartłomieja Kałduńskiego. Goście nie mogą liczyć na Kacpra Smolenia, który w styczniu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, ostatnie wyniki

Podopieczni Szymona Grabowskiego notują serię czterech zwycięstw z rzędu w lidze, a ostatnio wygrali 2:1 z Podbeskidziem Bielsko Biała. Ekipa prowadzona przez Michaiła Zalewskiego w rundzie wiosennej poniosła dwie porażki i dwa razy zremisowała – ostatnio podzieliła się punktami z Odrą Opole (1:1).

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, historia

Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy dwie wygrane Lechii Gdańsk, dwa zwycięstwa Zagłębia Sosnowiec oraz jeden remis. Bezpośrednia rywalizacja tych drużyn w ostatnim czasie jest więc wyrównana.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze, co nie jest niespodzianką. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 1.45, a typ na zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec to mniej więcej 7.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. W Betclic postawisz kupon bez podatku.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, przewidywane składy

Lechia: Sarnavskyi – Bugaj, Chindris, Olsson, Piła – Neugebauer, Zhelizko, Mena, Kapić, Khlan – Bobcek

Zagłębie: Shevchenko – Matynia, Remy, Jończy, Sukhotskyi – Wrzesiński, Janota, Rozwandowicz, Polyarus – Kirejczyk, Sokół

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Lechii 100% remisem 0% zwycięstwem Zagłębia 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Lechii

remisem

zwycięstwem Zagłębia

Lechia Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Polsat Box Go, a także na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1.

To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna).

Dzięki tej promocji w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 15 marca o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.